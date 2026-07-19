انخفاض مفاجئ في أسعار الفراخ اليوم.. البيضاء تتراجع والبلدي تسجل أسعارًا جديدة

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 19 يوليو 2026، تراجعًا ملحوظًا في مختلف الأنواع، وفقًا لآخر تحديثات بورصة الدواجن والبوابة الحكومية لأسعار السلع، وسط متابعة مستمرة لحركة البيع والشراء داخل المزارع والأسواق والسلاسل التجارية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن نحو 59 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعرها للمستهلك 77 جنيهًا للكيلو، بانخفاض قدره جنيهان عن السعر السابق، مع تراوح الأسعار داخل المحال التجارية بين 60 و120 جنيهًا للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

بلغ متوسط سعر كيلو الفراخ البلدي للمستهلك 120 جنيهًا، بانخفاض جنيه واحد مقارنة بالسعر السابق، فيما تراوحت الأسعار بين 100 و140 جنيهًا للكيلو حسب المنطقة وجودة الذبح.

أما في المزارع، فتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 80 و81 جنيهًا.

أسعار البانيه وأجزاء الدواجن

البانيه: 250 جنيهًا للكيلو.

للكيلو. صدور الدجاج بالعظم: 200 إلى 205 جنيهات للكيلو.

للكيلو. الدبابيس: 184 جنيهًا للكيلو.

للكيلو. الأوراك المخلية: 250 جنيهًا للكيلو.

للكيلو. الأوراك المتبلة: 165 جنيهًا للكيلو.

للكيلو. فراخ شيش متبلة: 340 جنيهًا للكيلو.

للكيلو. شيش طاووق: 343 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدجاج الكامل

دجاجة كاملة وزن 1.5 كجم : 318 جنيهًا .

: . دجاجة كاملة وزن 1.1 إلى 1.2 كجم : من 205 إلى 265 جنيهًا .

: من . دجاجة كاملة وزن 1.2 إلى 1.3 كجم : 288 جنيهًا .

: . دجاج بلدي كامل طازج: 300 جنيه.

تعكس التراجعات الأخيرة في أسعار الدواجن حالة من الهدوء النسبي داخل الأسواق، مع استمرار تفاوت الأسعار من منطقة لأخرى وفقًا لتكاليف النقل وهوامش الربح، بينما يترقب المستهلكون تطورات الأسعار خلال الأيام المقبلة في ظل حركة العرض والطلب.