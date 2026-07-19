بذور اليقطين.. متى يكون أفضل وقت لتناولها وما الكمية المناسبة؟

تتميز بذور اليقطين بقيمتها الغذائية المرتفعة، إذ تحتوي على البروتين والدهون غير المشبعة والألياف، إلى جانب مجموعة من المعادن المهمة مثل المغنيسيوم والزنك، وهو ما يجعلها من الوجبات الخفيفة المفيدة للصحة، لكن توقيت تناولها قد يساهم في تحقيق فوائد مختلفة وفقًا لاحتياجات الجسم.

تناولها صباحًا يمنح الجسم طاقة

يعد الصباح من الأوقات المناسبة لتناول بذور اليقطين، إذ تساعد الدهون الصحية والبروتين الموجودان بها على تعزيز الشعور بالشبع وإمداد الجسم بالطاقة لفترة أطول.

كما تحتوي على نسبة جيدة من الألياف التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتساعد على تنظيم حركة الأمعاء، فضلًا عن دورها في المساهمة بالحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

بعد التمارين لدعم العضلات

يمكن أن تكون بذور اليقطين خيارًا جيدًا بعد ممارسة الرياضة، لاحتوائها على البروتين والمغنيسيوم والأحماض الأمينية الأساسية، وهي عناصر يحتاجها الجسم للمساعدة في تعافي العضلات وتعويض بعض المعادن التي يفقدها مع التعرق.

في المساء قد تساعد على نوم أفضل

يفضل بعض الأشخاص تناول بذور اليقطين قبل النوم، لاحتوائها على التريبتوفان، وهو حمض أميني يدخل في إنتاج هرموني السيروتونين والميلاتونين المرتبطين بتنظيم دورة النوم.

كما تعد مصدرًا جيدًا للمغنيسيوم، الذي تشير بعض الأبحاث إلى دوره في تحسين جودة النوم لدى بعض الفئات.

ما الكمية المناسبة يوميًا؟

رغم فوائدها الصحية، فإن بذور اليقطين غنية بالسعرات الحرارية، لذلك ينصح بالاكتفاء بحوالي 28 جرامًا يوميًا، أي ما يعادل ربع كوب من البذور المقشرة أو ملعقتين كبيرتين تقريبًا من البذور الكاملة.

وتوفر هذه الكمية نحو 150 إلى 160 سعرة حرارية، إضافة إلى البروتين والدهون الصحية والألياف والعديد من المعادن المهمة.

كيف يمكن تناولها؟

يمكن تناول بذور اليقطين نيئة أو محمصة، كما يمكن إضافتها إلى الزبادي أو الشوفان أو السلطات أو الشوربات، أو استخدامها مع العصائر والصلصات لإضافة قيمة غذائية أكبر للوجبات.

وينصح أيضًا بنقع البذور أو تحميصها قبل تناولها، لأن ذلك قد يساعد على تحسين امتصاص بعض المعادن الموجودة بها.

أضرار الإفراط في تناولها

قد يؤدي تناول كميات كبيرة من بذور اليقطين إلى زيادة السعرات الحرارية اليومية، ما قد ينعكس على الوزن مع مرور الوقت.

كما قد تسبب اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ أو الإمساك، خاصة عند تناولها بكميات كبيرة أو بقشورها.

وتحتوي الأنواع المملحة على نسب مرتفعة من الصوديوم، لذا يفضل الحد منها لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم أو أمراض الكلى.

كذلك ينصح من يتناولون أدوية مميعات الدم أو أدوية ضغط الدم أو مدرات البول باستشارة الطبيب قبل تناولها بانتظام، لتجنب أي تداخلات محتملة.