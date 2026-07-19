قطرتان تكفيان.. ضبط مادة خطيرة داخل أمتعة مسافر في مطار بن جوريون

أعلنت الشرطة الإسرائيلية ضبط زجاجة تحتوي على 60.9 جرام من مادة يُشتبه بأنها GBL، المعروفة إعلاميا باسم "مخدر الاغتصاب"، داخل أمتعة أحد سكان تل أبيب لدى وصوله إلى مطار بن جوريون قادما من مدينة برشلونة الإسبانية.



ووفقًا لما أوردته صحيفة “معاريف”، أُلقي القبض على المشتبه به، وهو في الأربعينيات من عمره، للاشتباه في استيراد مادة مخدرة والتآمر لارتكاب جريمة، فيما أُطلق سراح شخص آخر كان برفقته بعد استجوابه.

وأفادت الشرطة بأن المشتبه به أثار الشبهات أثناء مروره بالمطار، وخلال تفتيش أمتعته عُثر على زجاجة تحتوي على سائل يُشتبه في كونه مادة GBL.

وخلال التحقيق، قال إن المادة كانت مخصصة لاستخدامه الشخصي.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية أنها تتعامل مع القضية بجدية، مشيرة إلى أن كميات ضئيلة للغاية من هذه المادة قد تكون كافية لإفقاد الضحية القدرة على المقاومة عند خلطها بمشروب، وهو ما يجعلها من المواد شديدة الخطورة.

وخلال جلسة عقدت أمام محكمة ريشون لتسيون، طلبت الشرطة تمديد توقيف المشتبه به، إلا أن المحكمة قررت الإفراج عنه ووضعه رهن الإقامة الجبرية الكاملة تحت إشراف أحد أفراد أسرته، مع استمرار التحقيقات في القضية.