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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تطوير الإنتاج الحيواني يعزز الأمن الغذائي ويقود مصر نحو الاكتفاء الذاتي

الإنتاج الحيواني
الإنتاج الحيواني
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن ما يشهده قطاع الإنتاج الحيواني من توسع غير مسبوق يعكس رؤية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة على توفير احتياجات المواطنين من اللحوم والألبان، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحد من الاعتماد على الاستيراد.

وقالت النائبة نجلاء العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن النتائج التي حققتها الدولة في قطاع الإنتاج الحيواني، وفي مقدمتها زيادة إنتاج اللحوم الحمراء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان، تؤكد نجاح خطط التنمية التي تستهدف بناء منظومة زراعية وإنتاجية حديثة قادرة على مواجهة التحديات العالمية.

تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في التربية والتصنيع

وأضافت أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير السلالات المحلية، والتوسع في المشروعات الإنتاجية المتكاملة، إلى جانب تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في التربية والتصنيع، وهو ما ساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الغذائية، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن دعم صغار المربين والمزارعين، وتوفير الرعاية البيطرية، وتحسين منظومة التغذية الحيوانية، تمثل ركائز أساسية لضمان استدامة الإنتاج وزيادة العائد الاقتصادي، مؤكدة أن هذه الجهود تسهم في تحقيق التنمية الريفية وخلق المزيد من فرص العمل.

وشددت العسيلي على أن التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان لا يحقق فقط وفرة في المنتجات الغذائية، بل يضيف قيمة اقتصادية كبيرة من خلال التكامل بين الإنتاج والتصنيع والتسويق، بما يعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والإقليمية.

وأكدت أن استمرار الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية يمثل أحد أهم مسارات تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات العالمية في أسعار الغذاء وسلاسل الإمداد، بما يضمن توفير غذاء آمن ومستدام للمواطنين.

تطوير الإنتاج الحيواني الأمن الغذائي الاكتفاء الذاتي العسيلي النواب الإنتاج الحيواني

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