انطللاق اعمال القمة الـ 69 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في سيراليون

انطلقت أعمال القمة الـ 69 للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بحضور 12 رئيس دولة وحكومة من دول المجموعة في مدينة /لونجي/ قرب عاصمة سيراليون /فريتاون/.

وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الأحد/ - أنه من المتوقع تعيين رئيس المفوضية قريبا، ويعد الجنرال "بيرامي ديوب" وزير الدفاع السنغالي السابق المرشح الأبرز.

وبعد مرور أسبوع من الاجتماعات التحضيرية، يتوقع أن تتخذ إيكواس قرارات سياسية، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الإقليمي والحكم الديمقراطي، والتكامل الاقتصادي.

من جانبه .. قال "ميلفين مانساراي" المحلل السياسي السيراليوني، إن هذه القمة تمثل قبل كل شيء "لحظة تعيد فيها إيكواس تعريف دورها". فقد عانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لسنوات من انعدام الأمن والانقلابات العسكرية وضعف التكامل الإقليمي.

وفي ظل تصاعد الجماعات المسلحة، يتعين على رؤساء الدول مناقشة تعزيز التعاون الإقليمي ومن بين الخيارات المطروحة إنشاء قوة تابعة للإيكواس قادرة ليس فقط على حفظ السلام، بل أيضا على فرضه عند الحاجة في أوقات الأزمات.

ويتعين على رؤساء الدول مناقشة استراتيجية تعزيز العلاقات مع دول تحالف الساحل (إيسا) - مالي والنيجر وبوركينا فاسو - وهو هدف من المتوقع أن يعرضه رئيس سيراليون، الرئيس الحالي للإيكواس.

ومن المحتمل أيضا بحث مشروع العملة الموحدة "إيكو"، الذي تم تأجيله مرارا.

وستكون اللحظة المحورية الأخرى في الاجتماع انتخاب الرئيس الجديد لمفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).

وأضاف الراديو، أنه من الممكن أن يحل وزير الدفاع السنغالي السابق، الجنرال بيرام ديوب، محل الرئيس الحالي الذي تنتهي ولايته.

ويشارك رئيسان من دولتين في قمة المنظمة للمرة الأولى "مامادي دومبويا" من غينيا و"روموالد واداني" من بنين، الرئيس المنتخب حديثا.

وكانت السلطات في سيرالبيون قد نظمت في 12 يوليو الجاري الاجتماعات التحضيرية للقمة التاسعة والستين للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وذلك قبل اجتماع رؤساء الدول المقرر عقده الأحد المقبل (19 يوليو الجاري) في البلاد.

يذكر أن سيراليون تستضيف للمرة الأولى هذا النوع من القمم الإقليمية حيث لم تدخر السلطات جهدا في سبيل ذلك، بما في ذلك تحسين الخدمات اللوجستية، وإنشاء بنية تحتية جديدة، والأهم من ذلك، بناء قاعة مؤتمرات في لونجي خصيصا لهذه المناسبة.

من جانبها، صرحت رئاسة سيراليون "بأننا نرغب في أن يغادر زوارنا وهم يقولون: هؤلاء شعب رائع، ذو ثقافة جميلة".

يشار إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) هي تكتل سياسي واقتصادي إقليمي يضم 15 دولة ويهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة. تأسس التكتل عام 1975 ويقع مقره الرئيسي في العاصمة النيجيرية، أبوجا.