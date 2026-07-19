حالات يجوز فيها نسخ المصنفات المنشورة دون تصريح.. اعرفها

حدد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عددًا من الحالات التي يجوز فيها استخدام أو نسخ المصنفات المنشورة دون الحصول على تصريح مسبق من المؤلف، وذلك في إطار تحقيق التوازن بين حماية الحقوق الأدبية والمالية للمؤلفين، وإتاحة الاستفادة من المصنفات في بعض الأغراض الشخصية والتعليمية، مع وضع ضوابط تمنع الإضرار بالمصنف أو استغلاله على نحو يخالف أحكام القانون.



حالات نسخ المصنفات دون الرجوع للمؤلف

وطبقا لنص القانون ، فإنه مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية طبقا لأحكام هذا القانون، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأى عمل من الأعمال التالية:

- أداء المصنف فى اجتماعات داخل إطار عائلى أو بطلاب داخل المنشأة التعليمية ما دام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالي مباشر أو غير مباشر.

- عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي المحض وبشرط ألا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادي للمصنف أو يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف أو بأصحاب حق المؤلف ومع ذلك يكون للمؤلف أو خلفه بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بدون إذنه بأي من الأعمال الآتية:

ـ نسخ أو تصوير مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية أو التشكيلية ما لم تكن في مكان عام أو المصنفات المعمارية.

ـ نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لنوتة مصنف موسيقى.

ـ نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى لقاعدة بيانات او برامج حاسب الى.



ـ عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بمعرفة الحائز الشرعي له بغرض الحفظ او الاحلال عند فقد النسخة الأصلية أو تلفها أو عدم صلاحيتها للاستخدام.

- نسخ مقال او مصنف قصير او مستخرج من مصنف اذا كان ذلك ضروريا لأغراض التدريس في منشآت تعليمية وذلك بالشرطين الاتيين.



ـ ان يكون النسخ لمرة وحيدة او فى أوقات منفصلة غير متصلة.

ـ ان يشار الى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة.