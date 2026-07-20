بنمو 13%.. تعويضات التأمين التجاري تسجل 4.5 مليار جنيه خلال مارس 2026

شهدت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري نموا 12,8% خلال مارس 2026.

وأظهرت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها حصل “صدى البلد” علي نسخة منه ارتفاع قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري لتسجل 4.5 مليار جنيه خلال شهر مارس 2026 مقابل 4 مليار جنيه خلال شهر مارس 2025، بارتفاع 12,8%، على أساس سنوي.

بينما تراجعت قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 3.3%، لتسجل 463 مليون جنيه خلال شهر مارس 2026 مقارنة 479 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

تراجع إجمالي التعويضات خلال مارس الماضي

وتراجعت قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر مارس 2026 بنسبة 11% لتسجل 5 مليار جنيه مقابل 4.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.

تراجعت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات بنحو 1,9 مليار جنيه خلال شهر مارس 2026 مقارنة 2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025 بانخفاض سنوي قدره 6.4%.

فيما انخفضت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 26.3 %، لتسجل 3 مليار جنيه في مارس 2026، مقارنة 2.4 مليار جنيه في مارس 2025.