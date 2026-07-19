أيهم أفضل: الفلفل الأخضر أم الأحمر أم الأصفر؟



يعد الفلفل الرومي من أكثر أنواع الخضروات المستخدمة في إعداد الكثير من الأطباق الشهية سواء في المطبخ الشرقي أو الغربي ويطلق عليه أيضا اسم الفلفل الحلو.

وبسبب استخدام الفلفل بمختلف أنواعه في العديد من الأطباق فمن المهم معرفة الفرق بين تأثيرها على الجسم.

و وفقا لموقع "هيلث شوتس" يتوفر الفلفل الحلو بألوان متنوعة، ولكل لون فوائد صحية مميزة ورغم شيوع الفلفل الأخضر والأحمر والأصفر، إلا أن الفلفل الأحمر يُعتبر الخيار الأمثل في كثير من الأحيان ويعود ذلك إلى نضجه الكامل واحتوائه على أعلى قيمة غذائية مقارنةً بالفلفل الأخضر والأصفر الأقل نضجاً

يُعرف الفلفل الأحمر الحلو بمذاقه الحلو، وهو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة الأساسية، وخاصة فيتامين سي كما يحتوي على كميات كبيرة من البيتا كاروتين، الذي يدعم صحة العين ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الفلفل الأصفر الحلو يحتوي على أعلى مستويات فيتامين سي بين الأنواع الثلاثة، مما يجعله خيارًا ممتازًا لزيادة استهلاكك لهذا العنصر الغذائي.

بشكل عام، جميع ألوان الفلفل الحلو الثلاثة مغذية وتوفر فوائد صحية فريدة كما إن إدخال مجموعة متنوعة من الألوان في نظامك الغذائي يضمن حصولك على مجموعة من العناصر الغذائية.