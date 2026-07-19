المغربي بادو الزاكي مديرا فنيا لمنتخب الأردن

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم تعيين المدرب المغربي بادو الزاكي مديرا فنيا للمنتخب الأول، استعدادا للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.

وجاء التعاقد مع الزاكي لمدة عام واحد، عقب موافقة مجلس إدارة الاتحاد، خلفا للمدرب جمال سلامي، على أن يعلن لاحقا عن أعضاء الجهاز الفني المساعد.

إنجازات الزاكي

ويملك الزاكي سجلا حافلا في كرة القدم، إذ قاد المنتخب المغربي إلى دور الـ16 في كأس العالم 1986، كما توج حينها بجائزة أفضل لاعب إفريقي، وسبق له تدريب عدد من المنتخبات والأندية العربية والإفريقية