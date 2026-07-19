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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سد جوليوس نيريري يعزز التعاون الأفريقي| محمد الشوادفي: المشروع يجسد قوة الشراكة بين مصر وتنزانيا

محمد الشوادفي
محمد الشوادفي

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار والخبير الاقتصادي، أن مشروع سد جوليوس نيريري يعد نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر وتنزانيا، مشيرًا إلى أنه مشروع تنموي يستهدف دعم إنتاج الكهرباء وتعزيز التنمية، ويعكس الدور المصري المتنامي في دعم استقرار وازدهار القارة الأفريقية.

مصر تعزز دورها التنموي في أفريقيا

أكد الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار والخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تنتهج رؤية استراتيجية تقوم على تعزيز التنمية والاستقرار داخل القارة الأفريقية، موضحًا أن القاهرة انتقلت من مرحلة دعم حركات الاستقلال في أفريقيا خلال ستينيات القرن الماضي إلى مرحلة جديدة ترتكز على تنفيذ مشروعات تنموية كبرى تسهم في تحسين مستوى معيشة الشعوب الأفريقية.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، أن التحديات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم تجعل من التعاون بين الدول الأفريقية ضرورة ملحة لتحقيق التنمية المستدامة.

التعاون الأفريقي ضرورة لمواجهة التحديات

وأشار الشوادفي إلى أن المرحلة الحالية تتطلب توسيع مجالات التعاون بين الدول الأفريقية، سواء من خلال الاتحاد الأفريقي أو التجمعات الإقليمية أو الشراكات الثنائية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة لشعوب القارة.

وأضاف أن تنفيذ المشروعات المشتركة يسهم في بناء قدرات الدول الأفريقية، ويدعم جهودها في مواجهة الأزمات العالمية وتحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.

وأوضح أستاذ الإدارة والاستثمار أن سد جوليوس نيريري لا يهدف إلى حجز المياه فقط، بل يمثل مشروعًا تنمويًا متكاملًا يركز على تعزيز إنتاج الكهرباء في تنزانيا، لافتًا إلى أن قدرته الإنتاجية تصل إلى نحو 2000 ميجاوات، بما يسهم في تلبية احتياجات البلاد من الطاقة ودعم خططها التنموية.

وأكد أن الشركات والخبرات المصرية لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروع، من خلال نقل الخبرات الفنية والهندسية إلى الجانب التنزاني، مشيرًا إلى أن المشروع يجسد كفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى داخل القارة الأفريقية، بما يعزز مكانة مصر كشريك رئيسي في مسيرة التنمية الأفريقية.

محمد الشوادفي سد السيسي

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