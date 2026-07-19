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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

وفاة بطل حضرة المتهم أبي بسببها .. هذه العلامات تكشف أمراض الحجاب الحاجز

احمد جلال عبد القوي
احمد جلال عبد القوي
اسماء محمد

أثارت وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بسبب سرطان الحجاب الحاجز حالة كبيرة من الاهتمام بهذا المرض النادر.

وفي الحقيقة يتعرض الحجاب الحاجز للإصابة ببعض الأمراض التى لا يعرفها معظم الأشخاص فبسبب ندرة الإصابة بها ينخفض مستوى التوعية بهذه الأمراض.

ووفقا لموقع wakemed

تختلف أعراض أمراض الحجاب الحاجز باختلاف نوع المرض.

أعراض أمراض الحجاب الحاجز

ونعرض لكم فيما يلي أهم أعراض أمراض الحجاب الحاجز.

الزرقة وهي لون أزرق خفيف على الجلد خاصة حول الفم والعينين والأظافر.

الشعور بعدم الراحة في منطقة الصدر 

نقص نسبةالأكسجين في الدم

ألم في الكتف أو البطن

ضيق في التنفس

زيادة معدل ضربات القلب

الشلل في حالات نادرة

أعراض فتق الحجاب الحاجز 

يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بفتق الحجاب الحاجز، وهي حالة تندفع فيها المعدة لأعلى عبر الحجاب الحاجز، من أعراض مثل:

وجود طعم مر في الفم

ألم في البطن، نزيف أو فقدان للدم

التجشؤ المتكرر

ألم في الصدر 

عسر البلع

الشعور بالشبع بعد القليل من الطعام

الشعور بالغثيان بدون سبب 

التواء في المعدة يسبب انقطاع إمداد الدم.

حرقة في المعدة متكررة 

التقيؤ بدون سبب

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