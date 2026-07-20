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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حاتم النواوي: نعمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية لمصر ورفع القيمة المضافة للمنتجات

حاتم النواوي رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات
حاتم النواوي رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات
علياء فوزى

عقد حاتم النواوي، رئيس صندوق تنمية الصادرات وللهيئة العامة لتنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية برئاسة المهندس أحمد حافظ، لبحث تطورات أداء القطاع، واستعراض فرص زيادة الصادرات، وآليات تهيئة البيئة المناسبة للشركات المصدرة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للنمو بالصادرات المصرية.

وأكد حاتم النواوي أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتنمية الصادرات ترتكز على تنويع الأسواق التصديرية، وفتح أسواق جديدة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، إلى جانب رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويزيد قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشار النواوي إلى أن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يعد من القطاعات التصديرية الاستراتيجية، لما يمتلكه من قاعدة صناعية قوية وتوافر للمواد الخام، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، ورفع كفاءة المنتج المصري، بما يعزز قدرته على المنافسة، ويدعم التوسع في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الواعدة في أفريقيا وأوروبا.

14.8 مليار دولار صادرات خلال عام 2025

وشهد الاجتماع استعراض مؤشرات أداء القطاع، حيث ارتفعت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية  من 10.872 مليار دولار خلال عام 2024 إلى 14.875 مليار دولار خلال عام 2025، محققة معدل نمو بلغ 36%، حيث مثلت حوالى 30% من صادرات مصر غير البترولية,كما استعرض الاجتماع نتائج الأداء خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، حيث سجلت صادرات القطاع 4.803 مليار دولار.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات ذات الأولوية، شملت تعميق التصنيع المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية للبلاد ، وتعظيم الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير ،ومساندة المعارض، وبما يسهم في تحقيق نمو مستدام في صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.

ومن جانبه، أكد المهندس احمد حافظ، رئيس المجلس لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات، لمساندة الشركات المصدرة، وزيادة قدرتها على المنافسة، والتوسع في الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أهمية العمل على الاستفادة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة وفوائض الإنتاج  بالمصانع المصرية وتوجيه الإنتاج نحو التصدير للأسواق الخارجية.

اجتماعات مع 12 مجلس تصديري لتحديد أولويات المرحلة المقبلة لتنمية الصادرات

وجاء هذا الاجتماع في ختام سلسلة اللقاءات التى عقدها  حاتم النواوي رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنمية الصادرات مع المجالس التصديرية والتى تضمنت المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية،  والمجلس التصديري للمفروشات ، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات،  والمجلس التصديري للصناعات الغذائية،  والمجلس التصديري للملابس الجاهزة،  والمجلس التصديري للصناعات الطبية،   والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة،  والمجلس التصديري للطباعة والتغليف،  والمجلس التصديري للجلود،  والمجلس التصديري للأثاث، واخيرا المجلس التصديري لمواد البناء.

صندوق تنمية الصادرات المجالس التصديرية الصادرات المنتجات السلع مواد البناء والحراريات

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