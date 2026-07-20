ارتفاع عدد وفيات طريق بنها _ شبرا الحر إلى 5 و20 مصابا

ارتفع عدد الوفيات بحادث تصادم سيارتين على طريق بنها شبرا الحر، لـ 5 وفيات، و20 مصاب، بعد وفاة حالة باستقبال مستشفى قليوب، أثناء محاولة تقديم الإسعافات لها.



وجاءت أسماء المتوفيين والمصابين والمتوفين بحادث تصادم سيارتين على طريق بنها شبرا الحر، اتجاه القاهرة، والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 21 أخرين، جرى نقلهم لمستشفيا بنها الجامعي، وقليوب، حيث جاءت الأسماء على النحو التالي، المتوفيين، سيف خالد يوسف، 19 سنة، وفاة بالاستقبال مقيم الرملة، ومحمد محمود عبد القوي، مقيم الباجور، منوفية، وفاة بالاستقبال، ورائد الشحات التهامي، 42 سنة، مقيم نقباس، بنها، ومحمود أحمد محمود عبد المعطي، 29 سنة، مقيم منية الشباع بنها، ومجدي عبد الفتاح محمد، 40 سنة، كفر شكر، وفاة باستقبال مستشفى قليوب.

بينما جاءت أسماء المصابين بالحادث على النحو التالي: رضا أحمد ماهر، 45 سنة، بنها، وياسر محمدي أحمد، 30 سنة، كفر شكر، فادي عزيز فهمي، 45 سنة، كفر شكر، أسامة محمد محمدي، 40 سنة، كفر شكر، نيفين فياض حمدي، 13 سنة، كفر شكر، وعلى محمد علي، 19 سنة، كفر شكر، نادية عبد الشافي سمير، 20 سنة، كفر شكر، عادل عبد الله السيد، 63 سنة، منيا القمح، أحمد محمد عادل، 23 سنة، كفر شكر، ومحمود علاء منصور، 26 سنة، مست غمر، ومحمد وائل أمين، 19 سنة، كفر شكر، ومجهول الاسم والعنوان، كسر بالحوض، ومحمد علي محمد، 26 سنة، كفر شكر، محمد عادل عبد المنعم، 38 سنة، كفر الجزار بنها، وألاء جودة السيد، 18 سنة، كفر شكر، وأحمد سعيد عبد الباقي، 40 سنة، كفر شكر، محمد عبد المنعم عبد المجيد، 40 سنة، كفر شكر، أحمد حامد محمود، 51 سنة، منية السباع بنها، محمد عربي محمد، 36 كفر شكر، وأحمد سعيد علي 40 سنة، أسنيت كفر شكر.