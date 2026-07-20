إقامة محطات وقود وخدمات متكاملة بدمياط ورأس البر



استقبل الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء ماهر يوسف مدير عام الشركة الوطنية للطرق ، حيث تم عقد اجتماع بحضور ممثلى الشركة وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك.

وتناولت طاولة الاجتماع مناقشة عدد من المقترحات لاقامة محطات وقود وخدمات متكاملة بمدينتى دمياط ورأس البر، حيث بحث " محافظ دمياط " آليات وضع خطط مناسبة للتنفيذ ، بما يساهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لمرتادى الطرق .

وأكد " الدكتور حسام الدين فوزى " حرص المحافظة على تحقيق التعاون مع الشركة ، وتعزيز التواصل بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين و دعم الرؤى التنموية.