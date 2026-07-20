بيتعالج من الادمان.. القبض على سيدة إدعت إختطاف زوجها بالسلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات إختطاف زوجها من العقار محل سكنهما بمنطقة السلام والزعم برفض قسمى شرطة بالقاهرة تحرير محضر بالواقعة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وتم تحديد القائمة على النشر (ربة منزل - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان) وبسؤالها اتهمت والدة زوجها باختطافه من محل سكنهما لاعتراضها على توثيق عقد زواجهما العرفى ، وأضافت بإدعائها رفض تحرير محضر لها على "غير الحقيقة" للاهتمام بشكواها.

وبسؤال المشكو فى حقها (صاحبه محل) نفت تعرض نجلها للخطف وأفادت بقيامها بإيداعه إحدى مصحات علاج الإدمان عقب اكتشافها إدمانه للمواد المخدرة.. وبمواجهة الشاكية أقرت بإدعائها الكاذب بخطف زوجها لرفض والدته الإفصاح عن مكان المصحة المتواجد بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.