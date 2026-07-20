لليوم التاسع على التوالي| لميس الحديدي محذرة: الأوضاع بالمنطقة مشتعلة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الإقليم يشهد، ولليوم التاسع على التوالي، حالة من "الاشتعال"، في ظل استمرار القصف الأمريكي على أهداف عسكرية إيرانية، مقابل مواصلة الحرس الثوري الإيراني شن ضربات جديدة في المنطقة استهدفت الأردن والكويت والبحرين.



وأضافت لميس الحديدي، خلال برنامج "الصورة" المذاع على شاشة النهار: "الضربات الإيرانية العسكرية أصبحت نوعية، ولم تعد فقط قاصرة على مواقع عسكرية أمريكية في المنطقة، لكنها الآن تطال البنية التحتية في الدول العربية، على سبيل المثال محطات تحلية المياه في الكويت، لدرجة أن الكويت تطالب المواطنين بترشيد الكهرباء، وقد تدرس لاحقًا العمل عن بُعد".

وشددت لميس الحديدي، على خطورة تحذيرات جماعة الحوثي، اليوم، بأنها قد تلجأ إلى حظر الملاحة في مضيق باب المندب، قائلة: "ننتقل الآن من أزمة مضيق هرمز، الذي تقول طهران بأنه مغلق، بينما الجانب الأمريكي يقول إنه تعبر منه عدد من السفن ، إلى فكرة باب المندب، وهو وضع أكثر خطورة وخطر كبير،لان تأزم الاوضاع في المضائق يعني مافيش أي خروج لناقلات النفط عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وهذا خطر سياسي واقتصادي".