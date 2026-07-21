أخبار أسوان.. إنقاذ طفل بلع عملة معدنية.. وإزالة للتعديات ولقاءات جماهيرية مع المواطنين

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاثنين الموافق: 20/7/2026.

نجح الفريق الطبي بمستشفى تابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، بعد وصوله إلى قسم الطوارئ إثر ابتلاعه عملة معدنية ( واحد جنيه ) استقرت أسفل العضلة العاصرة العلوية للمريء مما استدعى تدخل طبى عاجل .

وعلى الفور، تم تقييم الحالة والتعامل معها من خلال فريق طبي متخصص، حيث أُجري للطفل منظار للجهاز الهضمي العلوي، وتم استخراج العملة المعدنية بنجاح باستخدام المنظار وملقط طبي مخصص، دون حدوث أي مضاعفات، مع استقرار حالته الصحية عقب التدخل الطبي.

https://www.elbalad.news/7044844

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية للإنتهاء من تنفيذ حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29 .

نتائج حملات الإزالة

وفى هذا الإطار، أسفرت الحملات التى نفذتها الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة عن إزالة 2334 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 590 ألف و424 م2، بالإضافة إلى إزالة 443 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 860 فدان ، وذلك فى إطار إستكمال مستهدفات المرحلة الثالثة من الموجة الـ29، وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز وفقاً للخطة الزمنية المقررة .

https://www.elbalad.news/7045104

جهود متنوعة

واصل المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية ، حيث إستمع بشكل منفرد إلى مطالب وشكاوى 35 مواطناً ومواطنة، موجهاً بسرعة التعامل معها وتقديم أوجه الدعم اللازمة بما يخفف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية.

وحرص المهندس عمرو لاشين خلال اللقاء على إعطاء الأولوية للحالات من ذوى الإعاقة ، فى إطار حرص المحافظة على تخفيف أى معاناة عنهم .

مساعدات مالية وجهاز للعرائس

موجهاً مسئولى التضامن الإجتماعى بصرف مساعدات مالية من حساب "تكافل وكرامة" لعدد من الحالات، مع التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير جهاز عروسة لإحدى الحالات، بما يسهم فى مساعدتها على إستكمال تجهيزات الزواج.

https://www.elbalad.news/7045076

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان جهود توريد القمح المحلى بالصوامع والشون والبناكر داخل وخارج المحافظة خلال موسم الحصاد الحالى 2026 ، منذ بدء أعمال الحصاد فى منتصف أبريل الماضى بإجمالى 531 ألف و 869 طن حتى الآن ، منها 157 ألف و 834 طن داخل المحافظة ، فضلاً عن 372 ألف و 741 طن خارج المحافظة ، علاوة على 1293 من التقاوى .

فى ظل الإهتمام بتحقيق أعلى معدلات توريد محصول القمح تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى.