علامات تدل على أن الكلى لا تعمل بكفاءة.. لا تتجاهلها

تؤدي الكلى دورًا أساسيًا في تنقية الدم من الفضلات والسوائل الزائدة، وتنظيم ضغط الدم وإنتاج بعض الهرمونات المهمة. وعندما تبدأ الكلى في فقدان كفاءتها، قد تظهر أعراض لا ينتبه إليها كثيرون في البداية، ما يجعل اكتشاف المشكلة مبكرًا أمرًا مهمًا للحد من المضاعفات.

إليك أبرز علامات تدل على أن الكلى لا تعمل بكفاءة، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

1- تورم القدمين والكاحلين

قد يؤدي ضعف وظائف الكلى إلى احتباس السوائل والصوديوم في الجسم، ما يسبب تورمًا في القدمين أو الكاحلين أو اليدين.

2- تغيرات في التبول

من العلامات التي تستدعي الانتباه:

زيادة أو قلة عدد مرات التبول.

تغير لون البول.

ظهور رغوة كثيفة في البول.

وجود دم في البول.

الشعور بألم أو صعوبة أثناء التبول.

3- الإرهاق المستمر

عندما لا تعمل الكلى بكفاءة، قد تتراكم الفضلات في الدم، كما قد ينخفض إنتاج هرمون يساعد على تكوين خلايا الدم الحمراء، ما يسبب الشعور بالتعب والإجهاد.

4- انتفاخ حول العينين

قد يكون الانتفاخ المستمر حول العينين علامة على تسرب البروتين إلى البول، وهو أحد المؤشرات التي قد ترتبط ببعض أمراض الكلى.

5- حكة وجفاف الجلد

قد يؤدي تراكم الفضلات واختلال توازن المعادن في الجسم إلى الشعور بحكة مستمرة وجفاف الجلد.

6- فقدان الشهية والغثيان

قد يسبب تراكم السموم في الجسم ضعف الشهية، أو الشعور بالغثيان والقيء، خاصة في المراحل المتقدمة من تراجع وظائف الكلى.

7- تقلصات العضلات

قد تحدث تقلصات متكررة بسبب اضطراب مستويات الأملاح والمعادن، مثل الكالسيوم والبوتاسيوم، عند بعض مرضى الكلى.

8- ارتفاع ضغط الدم

ترتبط الكلى وضغط الدم بعلاقة وثيقة، إذ يمكن أن يؤدي ضعف وظائف الكلى إلى ارتفاع ضغط الدم، كما أن ارتفاع ضغط الدم غير المسيطر عليه قد يضر الكلى بمرور الوقت.

متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا استمرت هذه الأعراض أو ظهر أكثر من عرض معًا، خاصة لدى مرضى السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو من لديهم تاريخ عائلي لأمراض الكلى، فمن المهم مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، مثل تحليل البول، وتحاليل وظائف الكلى، وقياس ضغط الدم.

كيف تحافظ على صحة الكلى؟