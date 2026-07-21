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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مصرع شاب صدمه قطار في قرية بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

لقي شاب عشريني مصرعه في حادث مأساوي حيث صدمه قطار بقرية منشية أبو رية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، ما أسفر عن وفاته في الحال ونقل جثمانه إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى كوم حمادة التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث صدم قطار لشاب بالقرب من قرية منشية أبو رية، وبالانتقال والفحص تبين مصرع الشاب أحمد ممدوح السعودي، 22 عامًا، والمقيم بذات القرية، حيث صدمه القطار المار بالمنطقة ليفارق الحياة على الفور متأثرًا بإصاباته البالغة.

 انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث لمعاينة المكان، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة مستشفى كوم حمادة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق لإصدار تصاريح الدفن والوقوف على الملابسات الكاملة للحادث.

البحيرة محافظة البحيرة مصرع شاب حادث قطار

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