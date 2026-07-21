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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ البحيرة تتفقد كورنيش المدينة وعددًا من الشوارع الرئيسية وتشدد على التزام المراكب بالمراسي

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، كورنيش رشيد وعددًا من الشوارع الرئيسية، للوقوف على مستوى النظافة العامة، ورفع الإشغالات، والتأكد من تحقيق الانضباط بالشوارع والمناطق الحيوية، وذلك بحضور المهندسة يسرا الحفناوي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد.

وخلال الجولة، شددت محافظ البحيرة على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات أولًا بأول، وعدم السماح بأي تعديات تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري للمدينة، مؤكدة أن الحفاظ على الوجه الحضاري لرشيد مسؤولية مشتركة تتطلب المتابعة الميدانية المستمرة وسرعة التعامل مع أي مخالفات.

وتابعت المحافظ انتظام المراكب بالمراسي النيلية، ووجهت بعدم السماح بوقوفها خارج المراسي والاماكن المخصصة، بما يحقق الانضباط ويحافظ على سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين.

وأكدت عازر، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية بكافة المدن والمراكز، لضمان تحسين مستوى الخدمات، وفرض الانضباط بالشوارع، والحفاظ على المظهر الحضاري، بما يليق بالمكانة التاريخية والسياحية لمدينة رشيد.

البحيرة محافظة البحيرة رشيد

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