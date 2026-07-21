وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية يشهدان احتفالية اليوم الرياضي العربي

شهد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، بدء احتفال مصر باليوم الرياضي العربي، والذي أقيم باستاد الإسكندرية، برفقة المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، وعدد من القيادات التنفيذية والرياضية.

وذلك في إطار الاحتفال بهذه المناسبة العربية التي تجسد دور الرياضة في تعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين الشعوب العربية.

واستهلت الاحتفالية بإطلاق شعلة اليوم الرياضي العربي ورفع العلم، كما شهد الوزير تكريم الاتحاد العام الرياضي للشركات، إلى جانب تكريم فريق أبو قير للأسمدة بمناسبة صعوده إلى الدوري المصري الممتاز، كما تم تكريم الوزير والمحافظ من الاتحاد العربي للثقافة الرياضية، والاتحاد الرياضي العام للشركات.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أن الاحتفال باليوم الرياضي العربي يجسد المكانة الكبيرة التي تحتلها الرياضة كواحدة من أهم وسائل التقارب بين الشعوب، وترسيخ قيم المحبة والتعاون والتفاهم، مشيرًا إلى أن ما شهدته بطولة كأس العالم من تلاحم بين الجماهير العربية كان نموذجاً حياً لقوة الرياضة في توحيد الشعوب.

وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الاحتفال باليوم الرياضي العربي يمثل استحضاراً لمحطة تاريخية مهمة، حيث استضافت مدينة الإسكندرية عام 1953 أول دورة ألعاب عربية برعاية جامعة الدول العربية، لتبدأ منذ ذلك الوقت مسيرة رياضية عربية قائمة على الأخوة والمنافسة الشريفة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك تاريخاً رياضياً عريقاً، وأن الدولة المصرية تواصل ترسيخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة من خلال التوسع في نشر الممارسة الرياضية، واكتشاف الموهوبين، وصناعة الأبطال.

وأضاف جوهر نبيل أن القطاع الرياضي يشهد طفرة غير مسبوقة بفضل الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي انعكس على تطوير البنية التحتية الرياضية، ورعاية الأبطال، ودعم المواهب في مختلف الألعاب، مشدداً على أن رؤية فخامة الرئيس بأن "الرياضة أمن قومي" أصبحت منهج عمل متكاملاً يقوم على بناء الإنسان، وحماية الشباب، وتعزيز قيم الانتماء، مؤكدًا أن الرياضة لم تعد تقتصر على المنافسات والبطولات، وإنما أصبحت أداة رئيسية للتنمية وصناعة الأمل.

ودعا وزير الشباب والرياضة، بصفته رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الأسرة الرياضية العربية إلى مواصلة توظيف الرياضة كجسر للتواصل والتقارب بين الشعوب، وترسيخ قيم الاحترام والأخلاق والمنافسة الشريفة، بما يعزز وحدة الصف العربي ويخدم مستقبل الأجيال القادمة، كما دعا الشباب إلى التمسك بأحلامهم والإيمان بقدراتهم، مؤكدًا أن كل بطل حقق إنجازاً بدأ بحلم، وأن الإصرار والاجتهاد والتطوير المستمر هي الركائز الأساسية للوصول إلى النجاح.

من جهته رحب المهندس ايمن عطية محافظ الاسكندرية بالوزير والقيادات الرياضية مؤكدا على ان الإسكندرية التي تولى الرياضة اهتماما خاصا وتفاخر بأن عددا كبيرا من رياضييها رفعوا راية الوطن في المحافل الدولية ووجه التهنئة للوزير جوهر نبيل على الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب مصر في كأس العالم.

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن ما تشهده المنظومة الرياضية المصرية من تطور كبير يعكس الدعم غير المسبوق الذي توليه الدولة، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لقطاع الشباب والرياضة، والجهود المتميزة التي تبذلها وزارة الشباب والرياضة بقيادة السيد جوهر نبيل في تطوير المنشآت الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة، واكتشاف ورعاية الموهوبين

وأشار المحافظ إلى أن الإنجازات المتتالية التي تحققها المنتخبات الوطنية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وآخرها الأداء المشرف للمنتخب الوطني، يؤكد أن الاستثمار في الشباب والرياضة أصبح أحد أهم ركائز بناء الإنسان المصري، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية ستواصل تقديم كل أوجه الدعم والتعاون مع الوزارة بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل الرياضية.

ومن المقرر أن يشهد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، خلال زيارته، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومكتبة الإسكندرية، إلى جانب القيام بجولة داخل المكتبة.

ويختتم وزير الشباب والرياضة زيارته لمحافظة الإسكندرية بافتتاح عدد من المنشآت الرياضية الجديدة بمركز شباب النصر، تشمل ملعباً قانونياً لكرة القدم، و٢ ملعب خماسي، وملعباً للأكريليك، في إطار جهود الوزارة لتطوير المنشآت الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بمختلف المحافظات.