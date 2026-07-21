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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استجابة للشكاوى.. رفع تراكمات المخلفات من أسفل كوبري الدقي وميدان المساحة

رفع المخلفات
رفع المخلفات
أحمد زهران

نفذت أجهزة محافظة الجيزة، عددا من أعمال الصيانة والتحسين ورفع المخلفات، في إطار تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بالمتابعة الدورية لشكاوى المواطنين عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي وسرعة التعامل معها والاستجابة لها.

وشملت الأعمال تنفيذ حي العجوزة أعمال صيانة طارئة لسلم المشاة المؤدي إلى كوبري 6 أكتوبر من خلال تركيب عدد من درجات السلم المتضررة نتيجة الحركة والاستخدام اليومي بما يسهم في تهيئته وتيسير حركة المواطنين.

كما نفذ حي الدقي بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل عددًا من الحملات لرفع تراكمات المخلفات من أسفل كوبري الدقي وميدان المساحة، وشارع هارون.

ووجّه حي الهرم حملة إشغالات لرصد مخالفات أحد المطاعم بقطاع حدائق الأهرام وذلك استجابة لشكاوى السكان من تعديه على منافذ العقار محل إقامة المطعم وعدم التزامه بمعايير الأمن والسلامة، حيث تم رفع التعديات ومصادرة محتويات المطعم.

وفي نطاق حي إمبابة تم تنفيذ أعمال تقليم وتهذيب الأشجار بشارع عبدالله خليفة المتفرع من شارع الوحدة إلى جانب تركيب غطاء لبالوعة صرف صحي مكشوفة بشارع محمد الإمبابي بمدينة التحرير.

كما تم بنطاق الحي، تنفيذ أعمال صيانة وإصلاح لرصيف الطريق البطيء بمدينة الأمل، بما يسهم في تيسير حركة المركبات والحفاظ على سلامة المارة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة رفع مخلفات

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