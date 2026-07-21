أفريقية النواب: تصدر مصر القارة في جذب الاستثمارات يؤكد نجاح رؤية القيادة السياسية والإصلاح الاقتصادي

أشاد النائب أشرف سعد سليمان وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بإعلان تصدر مصر دول القارة الإفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام الرابع على التوالي، وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الدولية المتزايدة في الاقتصاد المصري.

وأكد "سليمان" في تصريحات خاصة أن استمرار مصر في صدارة الدول الإفريقية بحجم استثمارات بلغ 15.5 مليار دولار يعد ثمرة مباشرة للإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية، إلى جانب تطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وهو ما أسهم في توفير مناخ استثماري أكثر جذبًا للمستثمرين.

تنفيذ رؤية متكاملة لتحسين بيئة الأعمال

وأضاف أن الدولة نجحت في تنفيذ رؤية متكاملة لتحسين بيئة الأعمال، من خلال تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتطوير التشريعات، فضلًا عن التوسع في المشروعات القومية التي عززت القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار إلى أن إشادة المؤسسات الدولية بمكانة مصر كقاعدة إنتاج ومركز صناعي وبوابة للأسواق الإقليمية يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة، داعيًا إلى مواصلة دعم القطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات التي تسهم في توفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو.