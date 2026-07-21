افتتاح ملعب الساعة الفرعي الجديد لاستقبال تدريبات الفريق الأول بنادي غزل المحلة

افتتح المهندس وليد خليل، برفقة السادة أعضاء مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، ملعب الساعة الفرعي الجديد، والذي سيكون المقر المخصص لاستقبال تدريبات الفريق الأول، ضمن استعداداته لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

ويأتي افتتاح الملعب في إطار خطة الشركة لتطوير البنية التحتية الرياضية والارتقاء بمنظومة العمل داخل النادي، بما يوفر بيئة تدريبية متكاملة تواكب تطلعات الفريق والجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

وأكد مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم أن تجهيز الملعب الجديد يعكس حرص الإدارة على توفير أفضل الإمكانات للفريق الأول، بما يسهم في دعم برنامج الإعداد للموسم الجديد وتحقيق الأهداف المنشودة، متمنين التوفيق للفريق في مشواره خلال الموسم المقبل.