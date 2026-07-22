رئيس الأساقفة: ثورة 23 يوليو تجسد إرادة الشعب المصري في السعي نحو مستقبل أفضل

تقدم المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، ورئيس أساقفة مصر، بالأصالة عن نفسه، وعن قساوسة وشمامسة وأبناء الكنيسة الأسقفية، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو.

وقال رئيس الأساقفة، إن الاحتفال بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو يمثل محطة فارقة في تاريخ الوطن، عبر ما حملته من تطلعات نحو الاستقلال وبناء الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو ما يستدعي مواصلة العمل بإخلاص من أجل تقدم مصر وازدهارها.

وأكد المطران الدكتور سامي فوزي أن هذه المناسبة الوطنية تُجسد إرادة الشعب المصري في السعي نحو مستقبل أفضل، وهو ما يتجسد اليوم في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، وما حققته من إنجازات عززت مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، بما يليق بتاريخها العريق ودورها الحضاري.

واختتم رئيس الأساقفة بيانه بالصلاة إلى الله أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يوفق القيادة السياسية في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والسلام.