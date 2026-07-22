النيران تلتهم منزلي شقيقين في جرجا بسوهاج.. والحماية المدنية تُسيطر

شهد نجع مهران التابع لمجلس قروي بيت داود بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حريقًا اندلع داخل منزلين؛ ما أسفر عن احتراق محتوياتهما بالكامل وحدوث انهيار جزئي في بعض الحوائط.

بينما نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المختصة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزلين بنجع مهران، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بوحدة إطفاء بيت داود إلى موقع البلاغ، حيث تم التعامل السريع مع ألسنة اللهب.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب بمنزلي كل من محمد ص م، وشقيقه علي ص م، وهما منزلان مشيدان من البلوك، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المنزلين بالكامل، إلى جانب حدوث انهيار جزئي في عدد من الحوائط نتيجة شدة النيران وارتفاع درجات الحرارة.

وبذلت قوات الحماية المدنية جهودًا مكثفة للسيطرة على الحريق، وتمكنت من إخماده في وقت قياسي، مع تنفيذ عمليات التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد اشتعال النيران، كما نجحت في منع امتدادها إلى المنازل المجاورة، وهو ما حال دون وقوع خسائر أكبر داخل المنطقة السكنية.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو وفيات، واقتصرت الخسائر على التلفيات المادية التي لحقت بالمنزلين ومحتوياتهما.

وعقب انتهاء أعمال الإطفاء، تم إخطار نقطة شرطة بيت داود والشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والبدء في حصر التلفيات ومتابعة الموقف، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

وبيان ما إذا كان ناجمًا عن ماس كهربائي أو أي سبب آخر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.