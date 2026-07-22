قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تخطي الـ51 .. سعر الدولار في مصر الآن
الحكومة توافق على 7 قرارات مهمة اليوم.. تعرف على التفاصيل
دعاء بعد أذان العصر يفرج الهموم.. أفضل الأدعية المستجابة لقضاء الحوائج وتيسير الأمور
مصر تكثف جهود الإغاثة.. وغزة تحت نيران التصعيد
فتاوى تشغل الأذهان.. حكم حرمان النساء من الميراث.. وهل يجوز إعطاء الأب الفقير من زكاة المال؟.. وما حقيقة شهر الموت
صعوبة في التصفح.. كلاكيت تالت مرة عطل جزئي يصيب فيسبوك
سنقصف الجسور ومحطات الكهرباء.. تحذير شديد اللهجة من ترامب لإيران
انتصرت للفقراء.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والشعب بالذكرى الـ 74 لثورة 23 يوليو
ذروة الموجة غدًا.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الحرارة وعودة الأجواء المعتدلة
بعد أزمة الغياب.. مصطفى محمد يعود لتدريبات نانت من جديد
انفراجة مرتقبة في أجور الأطباء والفرق الطبية.. مفاجآت جديدة
القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة فى صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

النيران تلتهم منزلي شقيقين في جرجا بسوهاج.. والحماية المدنية تُسيطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد نجع مهران التابع لمجلس قروي بيت داود بمركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، حريقًا اندلع داخل منزلين؛ ما أسفر عن احتراق محتوياتهما بالكامل وحدوث انهيار جزئي في بعض الحوائط.

بينما نجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنازل المجاورة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الجهات المختصة بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل منزلين بنجع مهران، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بوحدة إطفاء بيت داود إلى موقع البلاغ، حيث تم التعامل السريع مع ألسنة اللهب.

وبالفحص، تبين أن الحريق نشب بمنزلي كل من محمد ص م، وشقيقه علي ص م، وهما منزلان مشيدان من البلوك، وأسفر الحريق عن احتراق محتويات المنزلين بالكامل، إلى جانب حدوث انهيار جزئي في عدد من الحوائط نتيجة شدة النيران وارتفاع درجات الحرارة.

وبذلت قوات الحماية المدنية جهودًا مكثفة للسيطرة على الحريق، وتمكنت من إخماده في وقت قياسي، مع تنفيذ عمليات التبريد اللازمة لضمان عدم تجدد اشتعال النيران، كما نجحت في منع امتدادها إلى المنازل المجاورة، وهو ما حال دون وقوع خسائر أكبر داخل المنطقة السكنية.

ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو وفيات، واقتصرت الخسائر على التلفيات المادية التي لحقت بالمنزلين ومحتوياتهما.

وعقب انتهاء أعمال الإطفاء، تم إخطار نقطة شرطة بيت داود والشؤون الاجتماعية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والبدء في حصر التلفيات ومتابعة الموقف، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

وبيان ما إذا كان ناجمًا عن ماس كهربائي أو أي سبب آخر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

سوهاج أخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج حريق نيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026 الأحد المقبل .. ماذا أعلنت التعليم؟

رسائل جروبات الغش

نتيجة الثانوية العامة 2026 ..حقيقة التلاعب في الدرجات بالكنترولات قبل ظهورها رسميا

ترامب وبن سلمان

اتفاق تاريخي .. ترامب يوافق على منح السعودية برنامجًا نوويًا و«اليورانيوم» في الطريق

أسعار الدواجن

بعد جدل الهرمونات .. هبوط مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم

إيلون ماسك

مليارات تتبخر في ليلة واحدة.. إيلون ماسك يخسر ما يُعادل ثروة 90% من قائمة «بلومبرج للمليارديرات»

المتوفي

الرائحة كشفت الواقعة .. العثور على جثمان مدرب لياقة بدنية بعد أيام من وفاته بالمنوفية

اتحاد الكرة

«شبانة»: تأخر إعلان رخص الأندية يُثير التساؤلات.. والأهلي يستعد لإصدار بيان رسمي

اموال

ضحايا مستريح الأميرية: استولى على 150 مليون جنيه وهرب

ترشيحاتنا

إنفانتينو - موتسيبي

موتسيبي يشيد بإنفانتينو: صديق وفيً لأفريقيا وساهم في تطوير كرة القدم بالقارة

إيراولا

مدرب ليفربول: الفريق لا يزال بحاجة إلى تدعيمات في سوق الانتقالات

ساوثهامبتون

فضيحة تجسس.. الاتحاد الإنجليزي يوجه اتهامات لمدرب ساوثهامبتون

بالصور

محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بفاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

منعش في الصيف.. طريقة عمل كاسترد بالجيلي

طريقة عمل كاسترد بالجيلي
طريقة عمل كاسترد بالجيلي
طريقة عمل كاسترد بالجيلي

هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب

هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب
هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب
هل العطش المستمر علامة على مرض خطير؟ لا تتجاهل هذه الأسباب

منها تسريب المياه.. 5 علامات تكشف تلف فتحة سقف السيارة مبكرًا

تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة
تسريب فتحة سقف السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطريق إلى قلب الرجل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : إسرائيل وإعادة إشعال الصراع الأمريكي الإيراني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: خان الخليلي.. حين تتحدث الجدران بلسان التاريخ

المزيد