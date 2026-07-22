وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية لإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة

في خطوة جديدة لتنفيذ اهداف استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاقية المساهمين بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وشركة واديكو، ومجموعة السويدي كابيتال للاستثمارات، لتأسيس شركة لتطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل مصنع متكامل لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، وذلك بحضور المهندس أحمد السويدي، رئيس مجموعة السويدي كابيتال للاستثمارات.

وقّع الاتفاقية بمدينة العلمين الجديدة الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والجيولوجي رضا سليم، رئيس شركة واديكو، والمهندس عبد الرحمن السويدي، عن مجموعة السويدي كابيتال ، بحضور عدد من قيادات الوزارة والهيئة.

يعد المشروع خطوة استراتيجية لإقامة صناعة تحويلية متكاملة تعتمد على خام الفوسفات المصري، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة ، بدلاً من تصدير الخام، ويستهدف إنتاج الأسمدة الفوسفاتية الموجهة للتصدير وتلبية احتياجات السوق المحلي، بما يعزز موارد النقد الأجنبي، ويدعم الأمن الغذائي، ويوفر فرص عمل جديدة.

وأكد الوزير أن المشروع يأتي في إطار رؤية الوزارة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من الثروات التعدينية المصرية، من خلال التوسع في الصناعات التحويلية بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والمستثمرين الدوليين، بما يعزز تنافسية قطاع التعدين ويرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الوزير أن قطاع التعدين يشهد نقلة نوعية مدعومة بحزمة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي عززت جاذبية الاستثمار، وفي مقدمتها تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بما منحها مرونة أكبر في الشراكة مع المستثمرين وتنفيذ المشروعات الهامة، مشيرًا إلى أن الشراكة التي نشهدها اليوم تمثل إحدى الثمار المباشرة لهذه الإصلاحات.

وأضاف أن المشروع يعكس نجاح المحاور الاستراتيجية لوزارة البترول والثروة المعدنية في تعظيم الاستفادة من الخامات التعدينية، وتحويل الاحتياطيات المصرية من خام الفوسفات إلى منتجات صناعية عالية القيمة قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

حضر التوقيع المهندس محمود ناجي، رئيس الإدارة المركزية المشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد الباجوري، رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، والدكتور محمد إسماعيل، رئيس شركة كارجاس وعضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.