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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

القصة الكاملة للسيطرة على حريق بمنطقة مستعمرة الخزان شرق بأسوان

السيطرة على الحريق
السيطرة على الحريق
محمد عبد الفتاح

نستعرض تفاصيل القصة الكاملة للسيطرة على حريق بمنطقة مستعمرة الخزان شرق بأسوان.


ففى ظل الحرص على سرعة الإستجابة للأحداث الطارئة، والحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، شهدت منطقة مستعمرة الخزان شرق بالكرور اليوم تدخلاً عاجلاً لمتابعة تداعيات الحريق الذى إندلع بالهيش والحلف بمشتل وزارة الزراعة ، وإمتد إلى عدد من المنازل المجاورة ، دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح .

إستجابة فورية وسيطرة كاملة على الحريق
وفور تلقى البلاغ ، وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بسرعة تحرك قوات الحماية المدنية، حيث تابعت القيادات الميدانية برئاسة العميد محمود عبد العال أعمال الإطفاء، وتم التعامل الفورى مع الحريق، والنجاح فى السيطرة عليه وإخماده فى وقت قياسى، بما ساهم فى الحد من حجم الخسائر، وأكد جاهزية أجهزة المحافظة للتعامل مع مختلف المواقف الطارئة .

حصر الخسائر وإتخاذ الإجراءات اللازمة


كما كلف محافظ أسوان مسئولى مديرية التضامن الإجتماعى، بإشراف محمد يوسف مدير المديرية، بسرعة الإنتقال إلى موقع الحريق، وحصر التلفيات التى لحقت بالمنازل المتضررة، حيث تبين تعرض 3 منازل لخسائر فى الأثاث والأجهزة المنزلية ، إلى جانب 3 منازل أخرى تعرضت لخسائر خفيفة ، مع إتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة لذلك ، كما تم التنبيه على الأسر المتضررة بإجراء محاضر معاينة من قبل الأجهزة الشرطية حتى يتسنى سرعة صرف المساعدات عن الخسائر التى تعرضوا لها .

متابعة ميدانية وتنسيق بين الجهات المعنية
وأكد المهندس عمرو لاشين على إستمرار المتابعة الميدانية للموقف، والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والحماية المدنية ومديرية التضامن الإجتماعى، لتقديم أوجه الدعم والرعاية للأسر المتضررة، وسرعة الإنتهاء من جميع الإجراءات اللازمة، بما يخفف من آثار الحادث ، ويضمن عودة الأوضاع إلى طبيعتها فى أسرع وقت ، مع قيام الجهات المختصة بالتحقيق للتعرف على ملابسات الحريق .


تدخلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان بشكل فورى، بتوجيهات من المحافظ للسيطرة على الحريق ، ونجحت قوات الحماية المدنية فى إخماده دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح، فيما قامت مديرية التضامن الإجتماعى بحصر التلفيات بالمنازل المتضررة ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات ، فى إطار حرص المحافظة على سرعة الإستجابة ودعم المواطنين فى الأزمات.

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