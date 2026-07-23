شردي: الكونجرس يفتح النار على سياسات واشنطن

قال الإعلامي محمد مصطفى شردي إن الجدل داخل الكونجرس الأمريكي لم يعد يقتصر على الجوانب العسكرية، بل امتد إلى التداعيات الاقتصادية المحتملة للتصعيد في المنطقة، في ظل المخاوف من تأثير استمرار التوتر على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة.

تصعيد عسكري على الملاحة

وأوضح شردي، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن أعضاء بالكونجرس ناقشوا انعكاسات أي تصعيد عسكري على الملاحة في مضيق هرمز، باعتباره أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط، محذرين من أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى اضطرابات في أسواق الطاقة ويترك آثارًا مباشرة على الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن المناقشات شهدت أيضًا تساؤلات بشأن التوسع في إنتاج الأسلحة والصواريخ، ومدى الحاجة إلى زيادة الإنفاق العسكري في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها الولايات المتحدة.

الحزبين الجمهوري والديمقراطي

وأكد شردي أن الساحة السياسية الأمريكية تشهد حالة من الاستقطاب المتزايد بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لافتًا إلى أن جلسات الاستماع داخل الكونجرس تعكس استمرار الرقابة على أداء الإدارة الأمريكية، وسط تباين واضح في المواقف تجاه السياسة الخارجية والميزانية الدفاعية.

واختتم مقدم برنامج "الحياة اليوم" بالإشارة إلى أن تطورات الأزمة لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات، في ظل استمرار التحركات العسكرية الأمريكية بالمنطقة، وترقب الأوساط الدولية لأي تصعيد جديد قد يوسع نطاق المواجهة ويدفع أطرافًا إقليمية أخرى إلى الانخراط فيها.