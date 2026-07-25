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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

روج لبيع المخدرات عبر مواقع التواصل.. تعرف على مصير المتهم بالقانون

الحبس
الحبس
محمد الشعراوي

قررت جهات التحقيق حبس شخص لقيامه بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى 4 أيام.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لبيع المواد المخدرة بمقابل مادى.

عقوبة بيع المخدرات 

حدد قانون مكافحة المخدرات عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إلى جانب الغرامات المالية.

ونصت المادة 33 من القانون على معاقبة كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة بعقوبات تبدأ من السجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، مع غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وذلك في جرائم استيراد أو تصدير المواد المخدرة أو ما يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما نصت المادة 34 من القانون على أن عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة داخل البلاد قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وذلك بحسب ظروف وملابسات كل دعوى، وما إذا كانت تتوافر فيها ظروف مشددة للعقوبة.

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