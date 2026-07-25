نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. استعلم في لحظة هنا رابط بوابة الأزهر للنتائج برقم الجلوس

نتيجة الثانوية الأهرية 2026 يبحث كثير من الطلاب عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 ، وأتاح الأزهر الشريف الحصول على النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الدخول على بوابة الأزهر في لحظات سوف تحصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بسهولة ويسر، واتسمت امتحانات الثانوية الأزهرية بالشفافية ومنع الغش، واتصل شيخ الأزهر بأوائل الثانوية الأزهرية، وهنأهم بالنجاح، ولمعرفة نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هنـــــــــــــــا

نتيجة الشهادة الثانوية الازهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 بالاسم

يمكن لطلاب الثانوية الأزهرية الحصول على نتيجة ثانوية الأزهر 2026 بالاسم من خلال استخدام رقم الجلوس حتى يظهر الاسم فور إعلان النتيجة ومعه تفاصيل الدرجات، أما الحصول على النتيجة بالاسم فقط من بوابة الأزهر فمن الصعب ويمكن اللجوء للمعاهد فور ظهورها بها.

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

يستعد قطاع المعاهد الأزهرية، لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026 غداً الأحد الساعة 2 ظهرًا، ومن المقرر أن يتم عقد مؤتمر صحفى بمشيخة الأزهر للإعلان عن تفاصيل النتيجة من أوائل الثانوية الأزهرية ونسب النجاح وخطوات التظلمات.

بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج

سيتم رفع نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025-2026 ، عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج، وهي سكشن مخصص للنتائج على بوابة الأزهر الشريف.

نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس

كما ذكرنا سيتم إتاحة نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 غداً الأحد، من خلال بوابة الأزهر الشريف برقم الجلوس، وبكل سهولة حيث يحصل الطالب على مجموعه والنسبة المئوية.

كيفية الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026

فور رفع النتيجة في الموعد المحدد لإعلان نتيجة الثانوية الأزهرية، يمكن الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية، ومعرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، وللاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية اضغط هنـــــــــــا حيث رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 عبر الخطوات التالية :

1- تسجيل الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية.

2- الدخول على قائمة الاختيارات ومن ثم الضغط على نتائج الطلاب.

3- ادخل رقم الجلوس.

4- اختار العام الدراسي 2025-2026.

5- اضغط على «الاستعلام» وفي حال اعتماد النتيجة ستظهر لك في غضون دقائق معدودة.

بوابة الأزهر لنتائج الثانوية الأزهرية 2026



بوابة الأزهر الإلكترونية

وتتيح بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 للاطلاع عليها من خلال الدخول على رابط الاستعلام على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 ويكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به وتظهر أمامه نتيجته كاملة.

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية، الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية والاستعلام عن نتيجتهم بشكل مباشر من خلال الدخول على هذا الرابط اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

أوائل الثانوية الأزهرية القسم العلمي

حصلت الطالبة حبيبة رضا محمد محمد جعبوبة، الطالبة بمعهد فتيات محمد رجب بسجين الكوم، بمنطقة الغربية، على المركز الأول على القسم العلمي للشهادة الثانوية الأزهريّة على مستوى الجمهورية، بمجموع 646 درجة، بنسبة 99.38%.

فيما جاءت الطالبة مروة فريد عبد الستار إبراهيم يوسف، بمعهد فتيات طنبشا، بمنطقة المنوفية، في المركز الثاني بمجموع 645 درجة، بنسبة 99.23%، وحلَّ الطالب أحمد محمد إسماعيل السيد إسماعيل، بمعهد الغد المشرق للغات، بمنطقة القاهرة، في المركز الثالث بمجموع 644 درجة، بنسبة 99.08%.

أوائل الثانوية الأزهرية 2026

كما حلَّ في المركز الثالث مكرر كلٌّ من: الطالب البراء طارق مصطفى حامد عمران، بمعهد فارسكور، بمنطقة دمياط، والطالبة يارا السيد رمضان أحمد سيد أحمد، بمعهد فتيات العبور النموذجي، بمنطقة القاهرة، والطالب يوسف محمود محمود محمود عبد الستار محمود، بمعهد بطرة، بمنطقة الدقهلية.

جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كان قد أجرى اتصالات هاتفية بالطلاب الثلاثة الأوائل في كلٍّ من القسمين العلمي والأدبي بالشهادة الثانوية الأزهرية، وبصاحبي المركز الأول لفئتي ذوي البصائر والدمج البصري؛ لتهنئتهم بتفوُّقهم، والإشادة بما بذلوه من جهد ومثابرة طوال العام الدراسي، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم الجامعية والعملية.