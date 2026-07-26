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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

انتبه.. 3 عادات مفاجئة تسرع من شيخوختك

شيخوخة
شيخوخة
نهى هجرس

قد تُسرّع بعض العادات من شيخوخة الجسم عن طريق تسريع شيخوخة الخلايا وإضعاف جهاز المناعة، وكلاهما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتقدم في السن.

عادات تسرع من الإصابة بالشيخوخة 

- عدم شرب كمية كافية من الماء

يعاني الكثير من الناس من حالة جفاف طفيفة على المدى الطويل، مما يؤثر على وظائف الدماغ، وإزالة السموم، وتزييت المفاصل

مع مرور الوقت، قد يؤدي الجفاف إلى التعب، وشيخوخة الجلد، ومشاكل الكلى، وانخفاض القدرة على تحمل الإجهاد.

- النوم بالمكياج

إن النوم بالمكياج قد يسرع من شيخوخة الجلد، ويعطل دورة تجديد الجلد الطبيعية، ويسبب ظهور حب الشباب .

«أثناء النوم العميق، تقوم بشرتكِ بأقصى عمليات الترميم، إذا كانت البشرة مُحتقنة، فإن عملية التجديد تتعطل، مما يؤدي إلى بهتان البشرة والتهابها وظهور علامات الشيخوخة المبكرة  استخدام زيت طبيعي مثل زيت الجوجوبا لإزالة المكياج مع تدليك الوجه، ثم استخدام قطعة قماش دافئة وأخذ أنفاس هادئة للمساعدة على الاسترخاء

- الارتباط الوثيق بأجهزتك

قد تتسبب في شيخوخة جهازك العصبي من خلال إبقائه في حالة تأهب دائم إذا لم تأخذ فترات راحة من الشاشات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المهام المتواصلة.

“يحتاج العصب المبهم لديك -الذي يُهدئ قلبك وجهازك الهضمي- إلى لحظات من الصمت والتواصل.”

امنح نفسك وقتاً كل يوم بعيداً عن الشاشات والضغو، الراحة ليست كسلاً، بل هي تجديد للطاقة.

المصدر verywellhealth 

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