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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

كتمت أنفاسها حتى فارقت الحياة..القصة الكاملة لمقتل صغيرة على يد جارتها ودفنها بمنزلها

الاعدام لقاتلة طفلة بقنا
الاعدام لقاتلة طفلة بقنا
يوسف رجب

طمعت الجارة في حلق الطفلة الصغيرة.. فقررت ان تأخذة بأي طريقة فدبرت وخططت وخطفت الطفلة وسرقت الحلق ولم تكتفي بذلك بل قامت بقتل الطفلة ودفنها بمنزلها حتى لا تنكشف جريمتها. 

أحداث القضية


وتعود أحداث القضية رقم 17258 لسنة 2024 جنايات دشنا، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا بلاغًا بتغيب الطفلة «رحمة. م. ا» أثناء جلوسها أمام منزل أسرتها في انتظار عودة أشقائها من المدرسة بمركز دشنا.
وعلى الفور، وجه مدير أمن قنا بتشكيل فريق بحث بإشراف مدير المباحث الجنائية، وبمشاركة ضباط مباحث مركز شرطة دشنا، حيث كشفت التحريات وفحص كاميرات المراقبة أن وراء ارتكاب الواقعة جارة المجني عليها «موزه. ح. ع»، 30 عامًا، ربة منزل.

كتمت أنفاسها حتى فارقت الحياة


وأوضحت التحريات أن المتهمة استغلت صغر سن الطفلة وعلاقتها بوالدتها، واستدرجتها إلى منزلها المجاور، ثم قامت بكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، قبل أن تستولي على قرطها الذهبي.
وأضافت التحريات أن المتهمة حفرت حفرة داخل إحدى غرف منزلها ودفنت جثمان الطفلة لإخفاء معالم الجريمة، كما أخفت القرط الذهبي داخل مسكن آخر تابع لها.

وخلال التحقيقات، أدلى نجل المتهمة الطفل «كريم. ح. م» بشهادته، مؤكدًا أنه شاهد والدته أثناء ارتكاب الواقعة، وقيامها بنزع القرط الذهبي من أذني المجني عليها ثم دفنها داخل المنزل، قبل أن تصطحبه وشقيقته إلى مسكن آخر لإخفاء المسروقات.

الاعدام شنقا

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا، بمعاقبة ربة منزل بالاعدام شنقا بعد ادانتها باستدراج طفلة جارتها وقتلها ودفن جثمانها داخل غرفة بمنزلها عقب سرقة قرطها الذهبي.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.

حلق الطفلة سرقت الحلق الاعدام كتمت أنفاسها قنا

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