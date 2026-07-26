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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

داسيا سبرين 2027 أرخص كهربائية في السعودية

داسيا سبرين موديل 2027
داسيا سبرين موديل 2027
إبراهيم القادري

كشفت شركة داسيا عن طرازها الجديد داسيا سبرين موديل 2027، وتنتمي سبرين لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وستعتمد على منصة رينو توينجو مع تصميم خاص بداسيا سبرينج الجديدة .

داسيا سبرين موديل 2027

وتم تطوير داسيا سبرينج الجديدة في 16 شهر فقط، وهو رقم قياسي مقارنة بسيارة رينو توينجو التي استغرقت 21 شهرًا، وفلسفة داسيا تقوم على تفكيك السيارة وإزالة المكونات غير الضرورية، وهو ما يميزها عن شركات مثل مرسيدس التي تركز على إضافة المزيد من التقنيات.

مواصفات داسيا سبرين موديل 2027

داسيا سبرين موديل 2027

زودت سيارة داسيا سبرين موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مقدمة تتميز بغطاء محرك أطول ومصابيح LED مربعة، وبها شبكة أمامية كبيرة تحمل هوية داسيا، وتشارك لوحة القيادة مع رينو توينجو باستخدام مواد معاد تدويرها وألوان أقل تنوعًا، وتحتوي على شاشة رقمية للسائق وشاشة تعمل باللمس مقاس 10 بوصه تعمل بنظام جوجل.

محرك داسيا سبرين موديل 2027

داسيا سبرين موديل 2027

تحصل سيارة داسيا سبرين موديل 2027 علي قوتها من بطارية سعة 27.5 كيلوواط/ساعة، وبها محرك كهربائي بقوة 80 حصان، ويمكنها قطع مدى يصل إلى 262 كم/ساعة، وبها شحن سريع بقدرة 50 كيلوواط مقارنة بـ BYD Dolphin Surf وLeapmotor T03، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر داسيا سبرين موديل 2027

داسيا سبرين موديل 2027

تباع سيارة داسيا سبرين موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 73 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة داسيا في صناعة السيارات

داسيا سبرين موديل 2027

في عام 1966 تأسيس الشركة في مدينة بيتيشت برومانيا لتوفير سيارات محلية، وعام 1968 بدء الإنتاج الفعلي وإطلاق أول طراز "داسيا 1100" المرتكز على رينو 8.

داسيا سبرين موديل 2027

وفي عام 1969 تم إطلاق الطراز الأيقوني الشهير "داسيا 1300" المشتق من رينو 12، وبدأ عهد مجموعة رينو والانتشار العالمي عام 1999 واشترت مجموعة رينو الفرنسية حصة الأغلبية في داسيا، مما أنقذ الشركة وحدث مصانعها.

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