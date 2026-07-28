خبير: الرؤية الأمريكية تتوافق مع الرؤية الإسرائيلية تجاه إيران

قال محمد مصطفى أبو شامة مدير المنتدى الاستراتيجي للفكر، إنّ كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم لم تحمل أي جديد على مختلف المستويات، موضحًا أنها كررت العبارات الحماسية والخطاب الذي يتضمن الإشادة بإنجازاته، إلى جانب تكرار رؤيته في التعامل مع إيران وفنزويلا.

وأضاف، في مداخلة مع الإعلامية آية لطفي، مقدمة برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حديثه عن الحصول على ثروات الدول يعكس رؤية كررها الرئيس الأمريكي في أكثر من مناسبة.

وتابع، أن تحفظ الرئيس الأمريكي في حديثه عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدا لافتًا، إذ لم يكن بنفس درجة الحميمية التي ظهرت في لقاءات سابقة.

وأشار، إلى أن ذلك قد يعكس وجود ملفات تستحق النقاش بين الجانبين، وأن نتائج اللقاء المرتقب في البيت الأبيض قد توضح طبيعة هذه المسائل بصورة أكبر.

وأكد محمد مصطفى أبو شامة أن الرؤية الأمريكية تتوافق مع الرؤية الإسرائيلية تجاه إيران، موضحًا أنهما انطلقتا منذ 28 فبراير من أرضية مشتركة وأهداف استراتيجية واحدة تمثلت في تدمير البرنامج النووي الإيراني وإسقاط النظام الإيراني، إلا أن مسار الأحداث تغير بعد إغلاق مضيق هرمز وما ترتب عليه من تداعيات، ليصبح المضيق محور الحرب، بينما تحول الهدف الأساسي للولايات المتحدة إلى معالجة هذه المعضلة.