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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد فؤاد : الواردات غير البترولية بلغت 48 مليار دولار

الإقتصاد المصري
الإقتصاد المصري
محمود محسن

 أكد الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن قيمة الواردات غير البترولية خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 48 مليار دولار، مسجلةً زيادة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية "أم بي سي أن قطاع الطاقة يحتاج إلى موارد دولارية إضافية، خاصة بعد وقف انقطاع التيار الكهربائي، مشيرًا إلى أن فاتورة استيراد الطاقة تصل إلى نحو 3 مليارات دولار.

دعم الاحتياطي من النقد الأجنبي

وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، إلى جانب إيرادات قطاع السياحة، تمثلان من أهم المصادر التي تسهم في توفير العملات الأجنبية ودعم الاحتياطي من النقد الأجنبي.

الواردات البترول التيار الكهربائي فاتورة استيراد العملات الأجنبية

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