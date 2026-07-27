رئيس حدائق العاصمة يتابع ميدانياً أعمال البنية التحتية لـ سكن لكل المصريين

قام المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، بجولة تفقدية ميدانية لمتابعة سير العمل بمشروعات البنية التحتية لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، للوقوف على نسب الإنجاز والتأكد من التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المعتمد.

وخلال الجولة، وجه المهندس أحمد العربي توجيهات شديدة اللهجة للشركات العاملة بالموقع، مشدداً على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والانتهاء من كافة الأعمال في التوقيتات المحددة للالتزام بإنهاء الوحدات وتسليمها للمواطنين في المواعيد المعلنة، معقباً: "لن نعد نسمح بأي تأخير في التسليم بعد اليوم".

وحدات الإعلان ال ١٤

وأشار رئيس جهاز المدينة إلى أن تسليم وحدات الإعلان الرابع عشر وجاهزيتها التامة للسكن تُعد أولوية قصوى للجميع داخل الجهاز في المرحلة الحالية، موجهاً بالتنسيق المستمر بين كافة القطاعات لتذليل أي عقبات قد تعوق سرعة التنفيذ.

كما أكد " العربي " على ضرورة التزام الشركات المنفذة بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة دون أي إخلال، قائلاً: "إن الحفاظ على حق المواطن في استلام وحدته السكنية بالشكل اللائق والمطابق للمواصفات هو خط أحمر لا تهاون فيه".

واختتم رئيس الجهاز جولته بالتأكيد على الاستمرار في الجولات الميدانية المفاجئة لمتابعة معدلات الإنجاز أولاً بأول، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي شركة تقصر في الالتزام بالبرنامج الزمني أو جودة التنفيذ.