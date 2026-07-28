من فيديو متداول لبلاغ رسمي.. قصة مضيفة الطيران المتهمة بالإساءة لأبناء الصعيد

تحولت دقائق معدودة من مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل خلال الساعات الماضية، بعدما ظهرت سيدة عرفت نفسها بأنها مضيفة طيران.

وأدلت بتصريحات اعتبرها آلاف المتابعين مسيئة لأبناء محافظة سوهاج وأهالي الصعيد، لتشتعل موجة واسعة من الغضب، وتتوالى ردود الأفعال الرسمية والنيابية والنقابية في مشهد تصدر منصات التواصل الاجتماعي.

كيف بدأت الأزمة؟

بدأت القصة مع تداول مقطع فيديو ظهرت خلاله الفتاة وهي تتحدث بطريقة أثارت استياء قطاع واسع من المواطنين، بعدما تضمن الفيديو عبارات اعتبرها كثيرون تحمل إساءة وتعميمًا غير مقبول بحق أبناء سوهاج وأهالي الصعيد.

وذلك فضلًا عن احتوائه على ألفاظ وصفها متابعون بأنها خادشة للحياء العام، وهو ما أشعل حالة من الغضب والدعوات لمحاسبتها قانونيًا.

مصر للطيران تحسم الجدل

ومع انتشار الفيديو على نطاق واسع، أصدرت شركة مصر للطيران بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع وجود أي علاقة لها بصاحبة الفيديو، مؤكدة أنها ليست من العاملين بالشركة، وأن الناقل الوطني يعتز بجميع أبناء الشعب المصري دون أي تمييز، ويرفض تمامًا أي إساءة لأي فئة من فئات المجتمع.

آير كايرو: أوقفناها وأحلناها للتحقيق

وفي تطور جديد، أعلنت شركة آير كايرو أنها تابعت الواقعة منذ اللحظات الأولى، وبعد التحقق من نسبة الفيديو إلى إحدى المضيفات العاملات لديها، قررت إيقافها عن العمل فورًا وإحالتها إلى التحقيق لحين الانتهاء من جميع الإجراءات القانونية والإدارية.

وأكدت الشركة، في بيانها، أن ما صدر عن المضيفة يمثل تصرفًا شخصيًا تتحمل مسؤوليته وحدها، ولا يعبر بأي شكل عن مبادئ الشركة أو قيمها، مشددة على رفضها الكامل لأي إساءة أو انتقاص من حق أي مواطن أو أي فئة من فئات الشعب المصري، ومؤكدة أنها لن تتهاون مع أي سلوك يسيء إلى المواطنين أو يضر بسمعة الشركة ورسالتها الوطنية.

تحرك برلماني.. إدانة شديدة

من جانبه، أدان النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، بأشد العبارات ما تضمنه الفيديو، مؤكدًا أن التصريحات المسيئة تمثل إساءة بالغة وغير مقبولة لأبناء محافظة سوهاج وأهالي الصعيد، فضلًا عن احتوائها على ألفاظ تتنافى مع قيم المجتمع المصري.

وأوضح أن أبناء الصعيد قدموا عبر التاريخ نماذج مشرفة في الوطنية والعطاء، وأسهموا في بناء الدولة والدفاع عنها، مؤكدًا أن الإساءة إليهم تمثل إساءة لكل المصريين، وأن مثل هذه التصريحات تكرس خطابًا قائمًا على التمييز والكراهية، وهو أمر مرفوض تمامًا.

بلاغ رسمي من نقابة محامين سوهاج

ولم تتوقف الأزمة عند حدود الإدانات، إذ أعلنت نقابة محامين سوهاج الفرعية تقدمها ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد صاحبة الفيديو، مؤكدة أن ما ورد بالمقطع يمثل إساءة مباشرة لأبناء المحافظة وأهالي الصعيد، فضلًا عن مخالفته للقانون.

وأكدت النقابة أن أبناء سوهاج والصعيد يمثلون نموذجًا مشرفًا في الأخلاق والكرم واحترام القانون، وأن كرامتهم ليست محلًا للتجريح أو التنمر، مشيرة إلى أن البلاغ استند إلى ما تضمنه الفيديو من عبارات ترى النقابة أنها تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، إلى جانب مخالفتها لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

وطالبت النقابة بإحالة صاحبة الواقعة إلى المحاكمة الجنائية وتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى، تأكيدًا لسيادة القانون، وردعًا لكل من يتجاوز في حق أبناء الوطن أو يمس كرامتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي.