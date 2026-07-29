تقارير: إسبانيول يفاوض اتحاد جدة لضم يان كارلو سيميتش

دخل نادي إسبانيول الإسباني في مفاوضات مع إدارة اتحاد جدة من أجل التعاقد مع المدافع الصربي يان كارلو سيميتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما أوردته صحيفة “الرياضية” السعودية، بدأت إدارة اتحاد جدة محادثات شفهية مع مسؤولي النادي الإسباني لبحث انتقال اللاعب، سواء عبر بيع نهائي أو على سبيل الإعارة، في ظل اهتمام إسبانيول بتدعيم خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد

وأوضحت أن المحادثات بين الطرفين تعتمد مع النادي الإسباني أيضًا على موافقة اللاعب على الانتقال في حال توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي، وذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة القائمة، واختيار العناصر التي ستخوض الموسم المقبل.

ويرتبط المدافع الصربي سيميتش، بعقد مع اتحاد جدة ممتد حتى شهر يونيو من العام 2029.