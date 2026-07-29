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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بوابة العبور لسوق الدواء.. كل ما تريد معرفته عن التقديم لمدارس "فارما المصرية الإيطالية" 2026

مدارس فارما المصرية الإيطالية 2026
مدارس فارما المصرية الإيطالية 2026
خالد يوسف
نتيجة الثانوية العامة 2026

في خطوة غير مسبوقة تفتح آفاقاً جديدة للتعليم الفني في مصر، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن بدء الدراسة بمدارس "فارما المصرية الإيطالية" مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، وتُعد هذه المدارس أول تجربة متخصصة بالكامل في صناعة الأدوية ضمن منظومة التكنولوجيا التطبيقية؛ مما جعل خطوات التقديم وشروط الالتحاق تتصدر اهتمامات الطلاب وأولياء الأمور الباحثين عن مستقبل مضمون، وفرص عمل حقيقية داخل سوق الدواء المحلي والدولي عقب التخرج مباشرة.

مدارس فارما المصرية الإيطالية

هي أحدث مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم، وتهدف إلى تأهيل الطلاب للعمل داخل قطاع الصناعات الدوائية، أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في مصر، بما يضمن تخريج كوادر تمتلك المهارات الفنية المطلوبة داخل المصانع والشركات العاملة في مجال الدواء.

وتستهدف المدارس إعداد جيل جديد من الفنيين المؤهلين للعمل في قطاع الصناعات الدوائية، من خلال مناهج حديثة تجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي وفق أحدث المعايير العالمية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية والدولية.

موعد ورابط التسجيل في مدارس فارما المصرية الإيطالية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم لطلاب الشهادة الإعدادية الراغبين في الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والمدارس المصرية الإيطالية، ومدارس التعليم المزدوج، ومراكز التميز، للعام الدراسي 2026-2027، على أن يستمر التقديم حتى الجمعة 7 أغسطس 2026.

ويتم التقديم إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لاستقبال طلبات الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والمدارس المصرية الإيطالية، ويمكن التقديم بالضغط هنــــــــــا، مع ضرورة تسجيل البيانات بدقة.

شروط التقديم على مدارس فارما المصرية الإيطالية

وحددت وزارة التربية والتعليم، مجموعة من الشروط لقبول الطلاب في مدارس فارما المصرية الإيطالية، وهي:

- الحصول على الحد الأدنى للمجموع المعلن لكل مدرسة.

- اجتياز اختبارات القدرات.

- النجاح في المقابلة الشخصية.

- استيفاء الشروط الخاصة بكل مدرسة وتخصص.

تخصص مدارس فارما المصرية الإيطالية

تقدم المدارس تخصصًا جديدًا يحمل اسم «صناعة الأدوية»، وهو من أبرز التخصصات الحديثة التي تدخل لأول مرة ضمن مدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث يركز على إعداد الطلاب للعمل داخل مختلف مجالات الصناعات الدوائية، ويشمل البرنامج الدراسي:

- أساسيات صناعة الدواء.

- تصنيع المستحضرات الدوائية.

- مراقبة الجودة.

- سلامة الإنتاج.

- التعبئة والتغليف الدوائي.

- سلاسل الإمداد الدوائي.

- المعايير الدولية للتصنيع.

مجالات عمل مدارس فارما المصرية الإيطالية

يتيح التخصص الجديد فرصًا متنوعة للعمل في قطاع الصناعات الدوائية، من بينها:

- مصانع الأدوية.

- شركات المستحضرات الطبية.

- معامل الجودة.

- معامل التحليل.

- شركات التعبئة والتغليف الدوائي.

- شركات توزيع الدواء.

- سلاسل الإمداد الدوائي.

- المؤسسات الصحية.

- مصانع المستلزمات الطبية.

بوابة العبور لسوق الدواء مدارس فارما المصرية الإيطالية 2026 مدارس فارما المصرية الإيطالية صناعة الأدوية منظومة التكنولوجيا التطبيقية سوق الدواء المحلي والدولي

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