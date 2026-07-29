مواصفات هيونداي إلنترا 2027 الجديدة

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هيونداي إلنترا موديل 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي إلنترا موديل 2027، وتنتمي إلنترا لفئة السيارات السيدان .

مواصفات هيونداي إلنترا موديل 2027

هيونداي إلنترا موديل 2027

تحتوي سيارة هيونداي إلنترا موديل 2027 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مصابيح ضباب أمامية، وبها جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها كاميرا خلفية، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وبها زجاج فاميه .

هيونداي إلنترا موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي إلنترا موديل 2027، تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها باور ستيرنج، وبها مرايات ضم، وبها شاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات خلفيه .

محرك هيونداي إلنترا موديل 2027

هيونداي إلنترا موديل 2027

تستمد سيارة هيونداي إلنترا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج قوة 127 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 195 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتحتاج إلي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وبها عزم دوران 155 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 11.6 ثانية .

سعر هيونداي إلنترا موديل 2027

هيونداي إلنترا موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي إلنترا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 20 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي إلنترا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 120 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي إلنترا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 135 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي إلنترا موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 235 ألف جنيه .