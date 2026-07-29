نادي يوفنتوس يحسم صفقة الفرنسي راندال كولو مواني

حسم نادي يوفنتوس الإيطالي صفقة التعاقد مع النجم الفرنسي راندال كولو مواني، لاعب نادي باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط راندال كولو مواني، بعقد مع باريس سان جيرمان الفرنسي حتى شهر يونيو من العام 2028.

ووفقاً لما ذكرته شبكة "سكاى سبورت"إيطاليا، فإن يوفنتوس سوف يحصل على خدمات النجم الفرنسي بعقد إعارة لمدة موسم واحد فقط مع إمكانية الشراء مقابل دفع مبلغ مالي قدره نحو 40 مليون يورو.

وختمت أن راندال كولو مواني، سوف يخضع للفحص الطبي بنادي يوفنتوس خلال الساعات القليلة القادمة قبل الإعلان الرسمي عن عودته إلى السيدة العجوز مرة أخرى.