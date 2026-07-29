حماة الوطن بالجيزة يستعد لإطلاق أكبر زفاف جماعي بالمحافظة

يستعد حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة للإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة عن تنظيم أكبر فعالية للزفاف الجماعي على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب ودعمه للأسر الأولى بالرعاية والشباب المقبلين على الزواج، ضمن سلسلة الفعاليات التي أقرها اجتماع هيئة مكتب الحزب بمحافظة الجيزة برئاسة النائب الدكتور نافع عبدالهادي، عضو مجلس النواب وأمين عام الحزب بالمحافظة.

ووافق الاجتماع على تشكيل لجنة عليا للإشراف على تنظيم الفعالية برئاسة اللواء سامح الحميلي، الأمين العام المساعد للحزب بمحافظة الجيزة، حيث بدأت اللجنة بالفعل عقد اجتماعاتها لوضع اللمسات النهائية للفعالية، وتحديد آليات التنفيذ، وتجهيز قائمة الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية التي سيتم إهداؤها للعروسين المشاركين.

ومن المقرر أن تبدأ أمانات حزب حماة الوطن بمختلف مراكز وأقسام محافظة الجيزة، إلى جانب مكاتب نواب الحزب، في استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بالزفاف الجماعي، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة.

كما أقر الاجتماع تشكيل لجنة أخرى للإعداد لتنظيم أكبر حفل لتكريم أوائل الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة والفنية على مستوى مدارس محافظة الجيزة، بهدف مشاركة الطلاب وأسرهم فرحة التفوق، وتحفيز النماذج المشرفة من أبناء المحافظة على مواصلة التميز والنجاح.

استكمال تنفيذ مبادرة "100 قافلة طبية"

وفي السياق ذاته، وافق الحزب على استكمال تنفيذ مبادرة "100 قافلة طبية" التي تستهدف القرى والمراكز الأكثر احتياجًا بمحافظة الجيزة، من خلال قوافل تضم نخبة من الأطباء المتخصصين، مع توفير الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان للمواطنين.

وأكد النائب الدكتور نافع عبدالهادي، عضو مجلس النواب وأمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الجيزة، أن الحزب يواصل تنفيذ رؤية متكاملة للعمل المجتمعي تقوم على التواجد الحقيقي بين المواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الفعاليات التي أقرها اجتماع هيئة المكتب تعكس التزام الحزب بدوره الوطني والاجتماعي.

وأضاف عبدالهادي: "نستعد للإعلان عن أكبر زفاف جماعي تشهده محافظة الجيزة، ليكون رسالة دعم حقيقية للشباب المقبلين على الزواج وتخفيفًا للأعباء الاقتصادية عن كاهل الأسر، كما نحرص على أن تمتد مظلة العمل المجتمعي لتشمل تكريم المتفوقين علميًا واستكمال القوافل الطبية المجانية، إيمانًا بأن بناء الإنسان المصري يبدأ بدعمه صحيًا وتعليميًا واجتماعيًا، وسنعلن خلال الأيام المقبلة جميع تفاصيل هذه الفعاليات بما يحقق أكبر استفادة لأهالي محافظة الجيزة."

وشهد الاجتماع حضور عدد من نواب الحزب بمحافظة الجيزة، في مقدمتهم النائب عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ ورئيس قطاع وسط الجيزة، والنائب فيصل أبو عريضة، رئيس قطاع جنوب الجيزة، والنائب مجدي الطويل، رئيس قطاع شمال الجيزة، والنائب محمد كليب، والنائبة شيرين صبري، رئيس قطاع أكتوبر، وعدد من قيادات الحزب والنواب السابقين منهم النائب طارق عبدالعظيم والنائب إيهاب غطاطي والنائب أحمد رمزي واللواء سامح الحميلي حيث ناقش الاجتماع خطة الفعاليات المجتمعية للحزب خلال المرحلة المقبلة وآليات تنفيذها بما يحقق أكبر استفادة للمواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.