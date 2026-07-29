الاحتلال يلقي القبض على 3 عناصر من رواد الباشان في منطقة جبل الشيخ السورية

ألقت قوات جيش الإحتلال الإسرائيلي القبض على 3 عناصر من الحركة الاستيطانية "رواد الباشان" في منطقة جبل الشيخ السورية بعد ساعات من تجاوزهم الحدود.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن قوات الجيش أعادت العناصر الثلاثة من الحركة الاستيطانية المتطرفة إلى إسرائيل، مشيرة إلى أنه سيتم تسليمهم للشرطة.

من جهته، قال حراك "رواد الباشان الاستيطاني" في تدونية على منصة "إكس": "صلاة الفجر اليوم في مستوطنة تل حرمون.. لماذا نرسل هذا الآن فقط؟.. لأن نشطاءنا لم يُكتشف أمرهم إلا الآن".

وأضاف الحراك: "للأسف أرسلوا جنود الجيش الإسرائيلي مرة أخرى.. ندعو الحكومة إلى السماح لنا بالاستقرار في المكان بسلام.. من العار إثارة الفتن والاستفزازات وعمليات الإجلاء غير الضرورية".

ونشرت الحركة الاستيطانية مقطع فيديو وثق مكوثهم في المنطقة قبل تدخل القوات الإسرائيلية.

