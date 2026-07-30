تعرف على سعر ومواصفات سيتروين C3 Aircross الجديدة

طرح الوكيل المحلي لعلامة سيتروين في مصر، سيتروين C3 Aircross الجديدة كليًا في السوق المحلي، لتنافس ضمن فئة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات العائلية المدمجة.

تأتي C3 Aircross الجديدة بجيل مختلف كليًا عن السابق، مع تصميم خارجي يعتمد على لغة سيتروين الحديثة، ويتضمن واجهة جديدة تحمل شعار العلامة المحدث، ومصابيح LED بتوقيع ضوئي جديد، إلى جانب خطوط تصميم تمنح السيارة طابعًا أكثر قوة، وجنوط رياضية بقياس يصل إلى 17 بوصة.

حصلت السيارة على زيادة في الأبعاد، حيث يبلغ طولها 4,395 مم، وعرضها 1,795 مم، وارتفاعها 1,660 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,670 مم، ما ينعكس على توفير مساحة أفضل للركاب داخل المقصورة.

تعتمد النسخة المطروحة في مصر على محرك بنزين تيربو PureTech سعة 1.2 لتر يولد قوة 130 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، لتوفير أداء مناسب مع كفاءة في استهلاك الوقود.

تضم المقصورة شاشة ترفيه وسطية مقاس 10.25 بوصة، مع شاشة عرض للمعلومات أمام السائق بتقنية Head-Up Display، بالإضافة إلى مقاعد Citroën Advanced Comfort ونظام التعليق Advanced Comfort Suspension الذي يوفر مستوى مرتفعًا من الراحة أثناء القيادة.

تتوفر السيارة بمجموعة من تجهيزات السلامة، تشمل نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، والتحذير من مغادرة الحارة، والتعرف على إشارات المرور، ومثبت السرعة، وحساسات ركن، وكاميرا خلفية، إلى جانب الوسائد الهوائية وأنظمة الثبات الإلكتروني.

صرح محمد القصراوي، رئيس مجلس إدارة قصراوي جروب، قائلا: "يمثل إطلاق ستروين C3 Aircross الجديدة خطوة مهمة ضمن استراتيجية قصراوي جروب لتعزيز نمو علامة ستروين في السوق المصري، وتقديم طرازات جديدة تلبي تطلعات العملاء الباحثين عن سيارات تجمع بين التصميم العصري، والاعتمادية، والتكنولوجيا الحديثة.

وأضاف: "نواصل من خلال شراكتنا مع ستروين الاستثمار في تقديم تجربة امتلاك متكاملة للعملاء، لا تقتصر على توفير سيارات متميزة فقط، ولكن تمتد إلى تطوير منظومة الخدمات وما بعد البيع، بما يعزز ثقة العملاء في العلامة ويواكب تطورات سوق السيارات المصري."

تطرح سيتروين C3 Aircross الجديدة في السوق المصري بفئة واحدة بسعر رسمي يبلغ 1,080,000 جنيه.