أسوان.. رفع تراكمات الخردة وإزالة الإشغالات بحي غرب لتحسين المظهر الحضاري

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان حملاتها الميدانية من خلال حى غرب المدينة، للارتقاء بالمظهر الحضارى وإعادة الانضباط بالشوارع والميادين .

رفع تراكمات الخردة والمخلفات

وفى هذا الإطار، قامت الأجهزة التنفيذية بحى غرب المدينة برفع تراكمات الخردة والمخلفات من شارع نادى بيه خلف جمعية الشيخ صالح، بما يسهم فى تحسين البيئة المحيطة، والحفاظ على المظهر الجمالى، وتيسير حركة المواطنين.

إزالة إشغالات السوق السياحى

كما نفذت الأجهزة التنفيذية حملة لرفع الإشغالات بمنطقة السوق السياحى عند بوابة شارع المطار، بهدف تحقيق السيولة المرورية، وإعادة الانضباط للمناطق الحيوية، والحفاظ على الوجه الحضارى الذى يليق بمدينة أسوان بإعتبارها إحدى أهم المقاصد السياحية.

جهود متنوعة

متابعة ميدانية مستمرة

وجرت أعمال النظافة ورفع الإشغالات تحت إشراف محمد ربيع نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، مع متابعة تنفيذ الأعمال ميدانياً بقيادة جابر فتحى رئيس حى جنوب ، والتأكيد على إستمرار الحملات اليومية للتعامل الفورى مع أى إشغالات أو تراكمات تعوق حركة المواطنين .

تؤكد هذه الجهود إستمرار محافظة أسوان فى تنفيذ خططها للإرتقاء بمستوى النظافة العامة، وإزالة الإشغالات، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال المتابعة الميدانية المستمرة، بما يعكس الوجه الحضارى والجمالى للمحافظة، ويتواكب مع رؤية أسوان 2040 نحو مدينة أكثر نظافة وتنظيماً وإستدامة.