شريط ملون قد يحرمك من حقيبتك.. سر الخطأ الذي يرتكبه ملايين المسافرين

في كل موسم سفر، يتكرر المشهد ذاته داخل المطارات حول العالم؛ آلاف المسافرين يتدفقون نحو بوابات المغادرة، وعشرات الآلاف من الحقائب تتحرك بسرعة عبر السيور والأنظمة الآلية في سباق مع الوقت.

وبينما يعتقد كثيرون أنهم اتخذوا الاحتياطات اللازمة لضمان التعرف على حقائبهم بسهولة، يكشف أحد العاملين في مناولة الأمتعة أن أكثر هذه الحيل انتشارًا قد تكون السبب الرئيسي في تأخر وصول الحقيبة أو حتى ضياعها.

حيلة تبدو ذكية لكنها قد تتحول إلى مشكلة

اعتاد ملايين المسافرين على ربط أشرطة ملونة أو تعليق علامات مميزة على مقابض حقائبهم، اعتقادًا منهم أن هذه الخطوة ستوفر عليهم عناء البحث وسط مئات الحقائب المتشابهة عند الوصول.

لكن الواقع، أن هذه الأشرطة قد تعيق عمل أجهزة المسح الضوئي التي تعتمد عليها المطارات في قراءة بطاقات الأمتعة وتوجيهها تلقائيا إلى الطائرة الصحيحة.

كيف تتسبب قطعة قماش صغيرة في تأخير رحلتك؟

تعتمد أنظمة المطارات الحديثة على قراءة دقيقة وسريعة لبطاقات الحقائب عبر أجهزة إلكترونية متطورة وعندما تحجب الأشرطة أو الإكسسوارات جزءا من البطاقة أو تؤثر في عملية المسح، قد تعجز الأجهزة عن قراءة البيانات.

وفي هذه الحالة، تُستبعد الحقيبة من خط النقل الآلي وتُحول إلى المعالجة اليدوية، وهي خطوة تستغرق وقتا أطول، وقد تنتهي بعدم تحميل الحقيبة على الرحلة المخصصة لها، لتصل متأخرة أو تبقى في المطار.

ملصقات قديمة خطر لا ينتبه إليه كثيرون

ولم يقتصر التحذير على الأشرطة الملونة فقط، إذ شدد العامل على ضرورة إزالة جميع الملصقات وبطاقات السفر القديمة من الحقيبة قبل كل رحلة.

فبقاء هذه الملصقات قد يربك أجهزة المسح الإلكتروني، ويجعلها تلتقط بيانات قديمة، ما يزيد من احتمالات توجيه الحقيبة إلى مسار خاطئ أو تأخيرها داخل شبكة نقل الأمتعة.

مفاجأة غير متوقعة حتى الحلويات قد تؤخر حقيبتك

ومن أغرب النصائح التي قدمها العامل، تحذيره من وضع حلوى "المرزبان" داخل الأمتعة المسجلة.

وأوضح أن كثافة هذه الحلوى قد تتشابه، في بعض الأحيان، مع مواد تثير أنظمة الفحص الأمني، وهو ما يدفع فرق التفتيش إلى إخضاع الحقيبة لفحص إضافي، الأمر الذي قد يؤخرها عن اللحاق بالطائرة.

كيف تتجنب ضياع حقيبتك؟

ويرى خبراء مناولة الأمتعة أن تجنب هذه الأخطاء البسيطة يمكن أن يقلل بشكل كبير من فرص تأخر الحقائب أو فقدانها.

وينصحون بالاعتماد على وسائل أكثر أمانًا، مثل اختيار حقيبة ذات لون أو تصميم مميز، مع تثبيت بطاقة تعريف واضحة تتضمن بيانات التواصل، مع التأكد من إزالة أي ملصقات قديمة قبل التوجه إلى المطار.

وفي النهاية، قد تبدو شريطة ملونة أو ملصق قديم تفاصيل لا تستحق الاهتمام، لكنها في عالم المطارات المزدحم قد تكون الفارق بين حقيبة تصل معك إلى وجهتك، وأخرى تبدأ رحلة مختلفة تمامًا.