نصيحة لإنقاذ شقيقه من الإدمان انتهت بجريمة.. حبس متهم بقتل شقيقه في شبرا الخيمة

تحولت محاولة شاب لإنقاذ شقيقه من طريق الإدمان إلى مأساة، بعدما انتهت مشادة بينهما بجريمة قتل في شارع 10 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.



كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة بين شقيقين وسقوط أحدهما جثة هامدة. وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن خلافًا نشب بين الشقيقين بعدما عاتب المجني عليه شقيقه وطالبه بالابتعاد عن تعاطي المواد المخدرة، إلا أن المشادة تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قام خلالها المتهم بالتعدي على شقيقه، ما أدى إلى وفاته، قبل أن يفر هاربًا.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن جثمان المجني عليه عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.