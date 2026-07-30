السجن المؤبد لعامل أنهى حياة زوجته ببني مزار

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بمعاقبة عامل في العقد الرابع من العمر، مقيم بإحدي قرى مركز بني مزار، بالسجن المؤبد، وذلك لقيامه بالتعدي بالضرب علي زوجته، حتي فارقت الحياه، بسبب خلافات أسرية، في ابريل الماضي.

وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف أحمد سعيد الزاوى، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد ومحمد كمال ضيف الله ومحمد أحمد الشحات، وبحضور محمد رجب، وكيل النيابة العامة ببنى مزار، وأمانة سر محمود حفنى وخالد محمد عبدالغنى، وأصدرت حكمها حضوريا علي المتهم، وألزمته المصاريف الجنائية، ومصادرة ومصادرة المضبوطات.

وكشفت تحقيقات الجهات المختصة أن المتهم استغل رغبة زوجته في إنهاء الخلافات الأسرية، وأوهمها بأنه يرغب في التصالح معها، قبل أن يستدرجها إلى عشة تقع خارج نطاق القرية، وهناك انهال عليها بالضرب مستخدمًا قبضة حديدية وعصا وحزام، محدثًا بها إصابات بالغة أودت بحياتها في الحال.

وأكدت التحقيقات أن الجريمة وقعت في شهر أبريل الماضي، حيث حاول المتهم إخفاء تفاصيل الواقعة، إلا أن تحريات الأجهزة الأمنية كشفت ملابساتها.

وبعد تداول القضية أمام المحكمة والاستماع إلى مرافعات النيابة والدفاع، أصدرت هيئة المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 25 عامًا، بعد ثبوت إدانته بقتل زوجته.

