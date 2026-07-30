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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكرى ميلاد فريد شوقي.. ملك الترسو الذي صنع نجاحا استثنائيا في السينما المصرية

في ذكرى ميلاد فريد شوقي.. «ملك الترسو» الذي صنع مجدًا استثنائيًا في السينما المصرية
في ذكرى ميلاد فريد شوقي.. «ملك الترسو» الذي صنع مجدًا استثنائيًا في السينما المصرية
أوركيد سامي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكبير فريد شوقي، أحد أبرز نجوم الفن المصري والعربي، الذي ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ السينما والدراما، ونجح على مدار عقود طويلة في تقديم مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي تنوعت بين الأكشن والدراما والكوميديا والأفلام الاجتماعية، ليصبح واحدًا من أكثر الفنانين حضورًا وتأثيرًا في ذاكرة الجمهور.

وُلد فريد شوقي في 30 يوليو عام 1920، وبدأ رحلته مع الفن في فترة مبكرة، قبل أن يتحول تدريجيًا إلى واحد من أهم نجوم السينما المصرية، بفضل موهبته الاستثنائية وقدرته الكبيرة على تقديم الشخصيات المختلفة، سواء كانت أدوار الشر والقوة، أو الشخصيات الإنسانية التي تحمل الكثير من المشاعر والصراعات.

فريد شوقي.. من أدوار الشر إلى البطولة المطلقة

ارتبط اسم فريد شوقي في بداياته بأدوار الرجل القوي والشخصيات القاسية، حتى أصبح واحدًا من أشهر نجوم هذه النوعية من الأدوار، وهو ما منحه لقب «وحش الشاشة» و«ملك الترسو»، قبل أن يثبت مع مرور السنوات أن موهبته أكبر من أن تحصر في قالب واحد.

ومع تطور مسيرته الفنية، استطاع فريد شوقي أن يغير جلده الفني أكثر من مرة، وأن ينتقل من أدوار الشر إلى أدوار البطولة والأب والإنسان المكافح، مقدمًا شخصيات اقتربت من حياة الجمهور وتناولت قضايا اجتماعية وإنسانية مهمة.

ولم يكتفِ فريد شوقي بالتمثيل، بل شارك أيضًا في كتابة وإنتاج عدد من الأعمال، مؤكدًا امتلاكه رؤية فنية واسعة وقدرة على فهم تفاصيل صناعة السينما، وهو ما ساهم في ترسيخ مكانته كواحد من أهم صناع الفن في عصره.

مسيرة فنية تجاوزت نصف قرن

امتدت رحلة فريد شوقي الفنية لعقود طويلة، قدم خلالها عددًا كبيرًا من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، وتعاون مع كبار المخرجين والنجوم، ونجح في الحفاظ على حضوره رغم التحولات الكبيرة التي شهدتها السينما المصرية.

وكان من أبرز ما ميز تجربته قدرته على التطور ومواكبة الأجيال الجديدة، فلم يظل أسيرًا لصورة النجم التقليدي، وإنما استطاع أن يقدم أدوارًا مختلفة في مراحل متقدمة من عمره، ليظل حاضرًا على الشاشة ويحظى بحب واحترام الجمهور.

ومن أبرز أفلامه التي ارتبطت باسمه عدد كبير من الأعمال التي أصبحت جزءًا من تاريخ السينما المصرية، كما ترك بصمته في الدراما التلفزيونية، وقدم شخصيات لا تزال عالقة في أذهان المشاهدين حتى اليوم.

فريد شوقي.. الفنان الذي اقترب من الناس

تميز الفنان الراحل بقدرته على تقديم الشخصيات الشعبية ببساطة وصدق، وهو ما جعله قريبًا من قطاعات واسعة من الجمهور. فقد كان يمتلك حضورًا قويًا أمام الكاميرا، إلى جانب قدرة خاصة على التعبير عن مشاعر الشخصيات التي يجسدها دون افتعال.

وكانت أعماله في كثير من الأحيان تعكس قضايا المجتمع، وتتناول موضوعات مثل الفقر والظلم والجريمة والصراع من أجل البقاء، وهي موضوعات جعلت أفلامه تتجاوز حدود الترفيه لتصبح انعكاسًا لعدد من التحولات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري.

كما ساهمت شخصيته القوية على الشاشة في صناعة صورة مختلفة لنجم السينما، فكان قادرًا على الجمع بين الهيبة والكاريزما والقدرة على التعبير عن التفاصيل الإنسانية، الأمر الذي جعله واحدًا من أكثر نجوم جيله رسوخًا في الذاكرة.

حضور خالد رغم رحيله

رحل فريد شوقي عن عالمنا في 27 يوليو عام 1998، بعد رحلة طويلة مع الفن قدم خلالها إرثًا ضخمًا يصعب اختزاله في مجموعة من الأدوار أو الأفلام فقط، تاركًا وراءه تاريخًا فنيًا لا يزال حاضرًا في وجدان الجمهور.

وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على رحيله، فإن أعماله لا تزال تحظى بالمشاهدة، وتحتفظ بمكانتها لدى الأجيال المختلفة، وهو ما يؤكد أن الفنان الحقيقي لا يرتبط حضوره بمرحلة زمنية محددة، وإنما تظل أعماله قادرة على الوصول إلى الجمهور مهما تغيرت الأزمنة.

وفي ذكرى ميلاد فريد شوقي، يستعيد محبو الفن المصري رحلة أحد أهم نجوم الشاشة، ويتذكرون فنانًا استطاع أن يصنع لنفسه مدرسة خاصة في الأداء، وأن يتحول من مجرد نجم سينمائي إلى رمز من رموز الفن المصري.

إرث فني لا يُنسى

تظل ذكرى ميلاد فريد شوقي مناسبة لاستعادة مشوار فني استثنائي امتد لعشرات السنين، ونجح خلاله في ترك بصمة واضحة في السينما المصرية والعربية. فبين أدوار القوة والشر، والشخصيات الإنسانية والاجتماعية، والأعمال التي حملت رسائل مختلفة، أثبت «ملك الترسو» أنه كان فنانًا متعدد المواهب وقادرًا على التطور وصناعة التاريخ.

ويبقى فريد شوقي واحدًا من الأسماء التي يصعب تجاوزها عند الحديث عن عمالقة الفن المصري، بعدما تحول مع الزمن إلى جزء أصيل من ذاكرة السينما، وظلت أعماله شاهدة على موهبة فريدة صنعت جمهورًا واسعًا وخلدت اسمه بين كبار نجوم الفن

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